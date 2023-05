Shakira lo hizo una vez. La cantante colombiana emocionó mucho a sus fans al revelar el video oficial de su canción ‘Acróstico’ en el que no solo aparecen sus hijos Milan y Sasha, sino que ellos se le une e interpretan el tema que su madre les dedicó.

A pocos días de que en muchos países se celebró el “Día del Madre”, Shakira anunció en sus redes sociales que hoy, 15 de mayo, publicaba el video oficial de “Acróstico”. Sin embargo, sorprendió a todos cuando se les ve a sus hijos cantando y tocando el piano junto ella.

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte”, escribió en Instagram minutos antes de estrenarse el videoclip.

Además, la intérprete de “Antología” resaltó que no hay nada más que la enorgullezca que ver cómo sus hijos crecen y cumplen sus sueños.

“La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”, mencionó.

¿Cómo nació el tema de Shakira?

El año pasado, Shakira señaló en una entrevista con ELLE que en todo momento a intentado proteger a sus hijos ante todo este escándalo.

“He tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta”, contó.

Estas declaraciones están plasmadas en parte de la letra de “Acróstico” donde dice: “Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos”.