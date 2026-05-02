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La cantante colombiana Shakira actúa en el escenario durante un ensayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, el 1 de mayo de 2026 | Foto: Mauro PIMENTEL / AFP
La cantante colombiana Shakira actúa en el escenario durante un ensayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, el 1 de mayo de 2026 | Foto: Mauro PIMENTEL / AFP
/ MAURO PIMENTEL
Por Agencia EFE

La playa de Copacabana en Río de Janeiro se alista para vivir este sábado 2 de mayo el megaconcierto gratuito de la colombiana Shakira, uno de los eventos musicales más esperados del año y que promete reunir a más de dos millones de personas en las míticas arenas brasileñas.