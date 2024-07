Pese a los incidentes que ocurrieron en los ingresos al Hard Rock Stadium, en la previa de la final de la Copa América 2024, hubo un momento que quedará marcado en la historia de la competición. Y es que, por primera vez, se presentó un show de medio tiempo al mismo estilo del Super Bowl o la final del Mundial. Esta vez, la cantante colombiana Shakira fue la encargada de deleitar al público con lo mejor de su repertorio y performance.

Tras el pitazo del árbitro, indicando el medio tiempo de la final entre Argentina y Colombia, los equipos se fueron a los vestuarios mientras cientos de trabajadores se esmeraban por ensamblar lo más rápido posible el escenario para que se presente Shakira. Tras unos minutos, la tarima estaba lista y solo faltaba el anuncio oficial.

Al estilo de Las Vegas, Shakira fue presentada por Michael Buffer, locutor famoso del boxeo internacional, reconocido por su muletilla ‘Let’s get ready to rumble’ (“preparémonos para la fiesta”). El mismo presentador también ha tenido presentaciones memorables en la NBA, como en las finales del 97 que consagraron a Michael Jordan y los Chicago Bulls.

Luego de ser presentada, la colombiana apareció sobre el escenario gracias a una plataforma que la llevó desde la parte baja a lo más alto. Sin esperar que terminen los gritos y aplausos, la barranquillera empezó a cantar.

“¿Cómo están los colombianos? ¿Y los argentinos? Qué noche”, dijo Shakira a los pocos segundos de interpretar su primera canción, el clásico “Hips don’t lie”, tema que interpretó en inglés. Después, la colombiana retomó el español e interpretó “Te Felicito”, canción que lanzó hace algún tiempo tras su polémica separación de Gerard Piqué por una presunta infidelidad.

🎥🏟️ Here’s Shakira performing at the first-ever #CopaAmerica halftime show!

🎥🏟️ ¡Aquí está la presentación de Shak en el medio tiempo de la Copa América desde Miami! pic.twitter.com/CoDwGrnqPH — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) July 15, 2024

Tras hacer que los miles de asistentes al Hard Rock Stadium cantaran sus dos primeras canciones, Shakira llevó su show a otro nivel y dio rienda suelta a su sensualidad al ritmo de “TQG”, su última colaboración con Karol G. Finalmente, el show cerró con la canción “Puntería”, tema oficial de la Copa América 2024. Shakira se despidió y agradeció a todos por los pocos minutos que pudo presentarse (cantó poco más de 6 minutos, mientras armar y desarmar el escenario tardó algo de 7 minutos cada acción). Cabe señalar que, oficialmente, el medio tiempo de los partidos dura tan solo 15 minutos.

¿Cuánto cobró Shakira por esta presentación?

El periodista Juan Etchegoyen, en su programa en Mitre Live, se refirió al monto que habría sido destinado para que la artista colombiana Shakira cante en el medio tiempo de la Copa América 2024, en el Hard Rock Stadium de Miami. Según dijo, la inversión no tiene precedentes.

“A mí me dieron un número y te lo voy a contar: esto sería lo que cobraría Shakira por cantar en la final de la Copa América. Dos millones de dólares por cantar unos cinco minutos, no me especificaron si va a cantar uno o dos temas”, dijo el periodista.

Karol G entonó el himno nacional de Colombia en la final de la Copa América 2024. (Video: DSports)