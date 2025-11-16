El pasado sábado 15 de noviembre, Shakira ofreció un esperado concierto en el Estadio Nacional de Lima como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran world tour”. Para la primera de tres noches en Perú, la barranquillera apareció en escena acompañada de diversas figuras nacionales, entre ellas, Susy Díaz.

La cantante colombiana hizo su aparición en las pantallas del Estadio Nacional de Lima luciendo un traje plateado, acompañada de su ‘manada’, grupo compuesto por influencers y fans peruanas que se ganaron su lugar al lado de la ‘Loba’.

Tal y como se había anunciado, la reconocida figura de la farándula nacional, Susy Díaz, estuvo al lado de Shakira y participó con entusiasmo de la caminata al lado de la colombiana.

A través de las redes sociales, Susy Díaz apareció en fotografías y videos al lado de Shakira, siendo muy celebrada su participación en la actividad “Caminando con la loba”.

Cabe señalar que junto a Susy Díaz también se confirmó que otras figuras del espectáculo nacional y del mundo de las redes sociales también acompañarán a Shakira en sus siguientes presentaciones en Lima.

Shakira ya cumplió con la primera fecha de sus tres conciertos programados en Perú. Ahora, la barranquillera ofrecerá otro concierto este domingo 16 de noviembre y finalmente cerrará su travesía en Perú el próximo 18 de noviembre, siendo esta última fecha la única con boletos disponibles en Teleticket.