Tras varios meses de espera, la cantautora colombiana Shakira vuelve a Lima como parte de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’ en tres últimos conciertos en el Estadio Nacional, los próximos 15, 16 y 18 de noviembre.

Y es que, después de haberse enfermado en febrero, justo cuando iba a ofrecer una presentación el 16 (misma que canceló), y cumplir con la fecha siguiente (17), la artista prometió regresar para el deleite de sus fanáticos.

Colombiana sufrió resbalón durante presentación en Canadá.

¿Cuál es el setlist para los conciertos de Shakira en Lima?

Por ello, a pocos días de su esperado regreso, se ha filtrado el posible ‘setlist’ para los conciertos de la cantante barranquillera. Aunque el orden de las canciones podría variar, el repertorio de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’ incluiría:

“La fuerte”

“Girl Like Me”

“Las de la intuición” / “Estoy Aquí”

“Empire” / “Inevitable”

“Te felicito”

“TQG”

“Don’t Bother”

“Acróstico”

“Copa Vacía” / “La bicicleta” / “La tortura”

“Hips Don’t Lie”

“Chantaje”

“Monotonía”

“Addicted to you” / “Loca”

“Soltera”

“Cómo dónde y cuándo”

“Última”

“Ojos así”

“Pies descalzos, sueños blancos”

“Antología”

“Poem to a horse”

“Objection”

“Suerte”

“Waka Waka (Esto es África)”

La expectativa es alta entre los seguidores peruanos, quienes tendrán una nueva oportunidad para disfrutar del espectáculo de una de las figuras más importantes de la música global en el Estadio Nacional de Lima.

¿Todavía quedan entradas para el concierto de Shakira en Lima?

Asimismo, cabe señalar que los boletos correspondientes al 15 y 16 de noviembre ya están agotados, pero aún quedan entradas disponibles para el 18, con precios desde los S/ 694 en Teleticket.

Entradas para el concierto de Shakira en Lima (18 de noviembre)