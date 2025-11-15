Faltan muy pocas horas para el tan esperado concierto de Shakira en Lima, quien aterrizó por la madrugada para dar inicio a sus tres conciertos el 15, 16 y 18 de noviembre en el Estadio Nacional, como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

Y es que, catalogado como el evento más importante del año, a continuación se detallan los datos clave, horarios, el posible ‘setlist’, así como la última oportunidad que tienen sus fans para adquirir entradas.

Shakira durante su presentación en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, Colombia, como parte de su gira mundial 'Las Mujeres ya no Lloran'. La foto fue tomada el 26 de octubre de 2025. | Foto: AFP / JOAQUIN SARMIENTO

¿A qué hora inicia el concierto?

Para las tres presentaciones, la producción local ha establecido un horario claro para el ingreso y el inicio del show.

Apertura de Puertas: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Inicio del Concierto de Shakira: 8:30 p. m.

Horarios para el concierto de Shakira

Se recomienda a los asistentes llegar con una anticipación mínima de dos horas para un ingreso escalonado, especialmente aquellos con entradas en zonas de campo, y utilizar transporte público o aplicativos de taxi debido al estricto cierre de calles perimetrales.

Plan de desvíos para el concierto de Shakira

CONOCE MÁS: Pía Copello sufre incidente con lujoso vestido que usaría durante caminata con Shakira

Rutas de acceso al Estadio Nacional por zonas

Las puertas de ingreso al Estadio Nacional están sectorizadas para facilitar el flujo de público. Y es que, los accesos principales se dan por la Vía Expresa, Jr. Manuel Corpancho y Av. 28 de Julio. Por ello, los asistentes deben verificar su entrada para conocer la puerta correcta.

Zona Vías de Ingreso Puertas de Acceso Tribuna Occidente

(1 y 2) Jr. Manuel Corpancho y Jr. Saco Oliveros 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 Tribuna Norte Vía Expresa y calle José Díaz 12, 14 y 16 Tribuna Oriente

(1 y 2) Vía Expresa 19, 20, 21, 24, 25, 26 Campo A - Derecha Jr. Saco Oliveros Puerta 34 Campo A - Izquierda Vía Expresa Puerta 27 Campo B Jr. Manuel Corpancho (Derecha) / Vía Expresa (Izquierda) Puerta 9 (Derecha) / Puerta 18 (Izquierda)

Accesos para el concierto de Shakira

¿Todavía quedan entradas disponibles para el concierto de Shakira?

Las entradas para los conciertos de Shakira del 15 y 16 de noviembre ya están agotadas. Sin embargo, los fanáticos tienen una oportunidad final para adquirir sus boletos el próximo 18 de noviembre. Los precios comienzan en S/ 370, e incluirán descuentos exclusivos.

Entradas para el concierto de Shakira

¿Cuál sería el setlist de Shakira en Lima?

La fuerte Girl Like Me Las de la intuición / Estoy Aquí Empire / Inevitable Te felicito TQG Don’t Bother Acróstico Copa Vacía / La bicicleta / La tortura Hips Don’t Lie Chantaje Monotonía Addicted to you / Loca Soltera Cómo dónde y cuándo Última Ojos así Pies descalzos, sueños blancos Antología Poem to a horse Objection Suerte Waka Waka (Esto es África)

Miles de fanáticos llenaron las calles de Quito para despedir a la artista colombiana tras su última presentación en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Finalmente, esta serie de conciertos son importantes, pues la artista regresa a Lima tras la cancelación de su primer show programado el 16 de febrero, debido a una complicación abdominal.

En aquella ocasión, Shakira se mostró profundamente afectada: “Estoy muy triste de no poder subir al escenario, he estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”.