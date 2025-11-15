La cantante se presentará este 15, 16 y 18 de noviembre en el Estadio Nacional | Foto: Charles Sykes/Invision/AP
La cantante se presentará este 15, 16 y 18 de noviembre en el Estadio Nacional
Faltan muy pocas horas para el tan esperado concierto de en Lima, quien aterrizó por la madrugada para dar inicio a sus tres conciertos el 15, 16 y 18 de noviembre en el Estadio Nacional, como parte de su gira ‘’.

Y es que, catalogado como el evento más importante del año, a continuación se detallan los datos clave, horarios, el posible ‘setlist’, así como la última oportunidad que tienen sus fans para adquirir entradas.

¿A qué hora inicia el concierto?

Para las tres presentaciones, la producción local ha establecido un horario claro para el ingreso y el inicio del show.

  • Apertura de Puertas: 4:00 p. m.
  • Inicio del Concierto de Shakira: 8:30 p. m.
Se recomienda a los asistentes llegar con una anticipación mínima de dos horas para un ingreso escalonado, especialmente aquellos con entradas en zonas de campo, y utilizar transporte público o aplicativos de taxi debido al estricto cierre de calles perimetrales.

Rutas de acceso al Estadio Nacional por zonas

Las puertas de ingreso al Estadio Nacional están sectorizadas para facilitar el flujo de público. Y es que, los accesos principales se dan por la Vía Expresa, Jr. Manuel Corpancho y Av. 28 de Julio. Por ello, los asistentes deben verificar su entrada para conocer la puerta correcta.

ZonaVías de IngresoPuertas de Acceso
Tribuna Occidente
(1 y 2)		Jr. Manuel Corpancho y Jr. Saco Oliveros1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8
Tribuna NorteVía Expresa y calle José Díaz12, 14 y 16
Tribuna Oriente
(1 y 2)		Vía Expresa19, 20, 21, 24, 25, 26
Campo A - DerechaJr. Saco OliverosPuerta 34
Campo A - IzquierdaVía ExpresaPuerta 27
Campo BJr. Manuel Corpancho (Derecha) / Vía Expresa (Izquierda)Puerta 9 (Derecha) / Puerta 18 (Izquierda)
¿Todavía quedan entradas disponibles para el concierto de Shakira?

Las entradas para los conciertos de Shakira del 15 y 16 de noviembre ya están agotadas. Sin embargo, los fanáticos tienen una oportunidad final para adquirir sus boletos el próximo 18 de noviembre. Los precios comienzan en S/ 370, e incluirán descuentos exclusivos.

¿Cuál sería el setlist de Shakira en Lima?

  1. La fuerte
  2. Girl Like Me
  3. Las de la intuición / Estoy Aquí
  4. Empire / Inevitable
  5. Te felicito
  6. TQG
  7. Don’t Bother
  8. Acróstico
  9. Copa Vacía / La bicicleta / La tortura
  10. Hips Don’t Lie
  11. Chantaje
  12. Monotonía
  13. Addicted to you / Loca
  14. Soltera
  15. Cómo dónde y cuándo
  16. Última
  17. Ojos así
  18. Pies descalzos, sueños blancos
  19. Antología
  20. Poem to a horse
  21. Objection
  22. Suerte
  23. Waka Waka (Esto es África)
Finalmente, esta serie de conciertos son importantes, pues la artista regresa a Lima tras la cancelación de su primer show programado el 16 de febrero, debido a una complicación abdominal.

En aquella ocasión, Shakira se mostró profundamente afectada: “Estoy muy triste de no poder subir al escenario, he estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”.

