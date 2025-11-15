Faltan muy pocas horas para el tan esperado concierto de Shakira en Lima, quien aterrizó por la madrugada para dar inicio a sus tres conciertos el 15, 16 y 18 de noviembre en el Estadio Nacional, como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.
Y es que, catalogado como el evento más importante del año, a continuación se detallan los datos clave, horarios, el posible ‘setlist’, así como la última oportunidad que tienen sus fans para adquirir entradas.
¿A qué hora inicia el concierto?
Para las tres presentaciones, la producción local ha establecido un horario claro para el ingreso y el inicio del show.
- Apertura de Puertas: 4:00 p. m.
- Inicio del Concierto de Shakira: 8:30 p. m.
Se recomienda a los asistentes llegar con una anticipación mínima de dos horas para un ingreso escalonado, especialmente aquellos con entradas en zonas de campo, y utilizar transporte público o aplicativos de taxi debido al estricto cierre de calles perimetrales.
Rutas de acceso al Estadio Nacional por zonas
Las puertas de ingreso al Estadio Nacional están sectorizadas para facilitar el flujo de público. Y es que, los accesos principales se dan por la Vía Expresa, Jr. Manuel Corpancho y Av. 28 de Julio. Por ello, los asistentes deben verificar su entrada para conocer la puerta correcta.
|Zona
|Vías de Ingreso
|Puertas de Acceso
|Tribuna Occidente
(1 y 2)
|Jr. Manuel Corpancho y Jr. Saco Oliveros
|1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8
|Tribuna Norte
|Vía Expresa y calle José Díaz
|12, 14 y 16
|Tribuna Oriente
(1 y 2)
|Vía Expresa
|19, 20, 21, 24, 25, 26
|Campo A - Derecha
|Jr. Saco Oliveros
|Puerta 34
|Campo A - Izquierda
|Vía Expresa
|Puerta 27
|Campo B
|Jr. Manuel Corpancho (Derecha) / Vía Expresa (Izquierda)
|Puerta 9 (Derecha) / Puerta 18 (Izquierda)
¿Todavía quedan entradas disponibles para el concierto de Shakira?
Las entradas para los conciertos de Shakira del 15 y 16 de noviembre ya están agotadas. Sin embargo, los fanáticos tienen una oportunidad final para adquirir sus boletos el próximo 18 de noviembre. Los precios comienzan en S/ 370, e incluirán descuentos exclusivos.
¿Cuál sería el setlist de Shakira en Lima?
- La fuerte
- Girl Like Me
- Las de la intuición / Estoy Aquí
- Empire / Inevitable
- Te felicito
- TQG
- Don’t Bother
- Acróstico
- Copa Vacía / La bicicleta / La tortura
- Hips Don’t Lie
- Chantaje
- Monotonía
- Addicted to you / Loca
- Soltera
- Cómo dónde y cuándo
- Última
- Ojos así
- Pies descalzos, sueños blancos
- Antología
- Poem to a horse
- Objection
- Suerte
- Waka Waka (Esto es África)
Finalmente, esta serie de conciertos son importantes, pues la artista regresa a Lima tras la cancelación de su primer show programado el 16 de febrero, debido a una complicación abdominal.
En aquella ocasión, Shakira se mostró profundamente afectada: “Estoy muy triste de no poder subir al escenario, he estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”.
