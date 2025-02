El pasado domingo 16 de febrero, Shakira se vio obligada a cancelar la primera fecha de los dos conciertos que tenía programados en Perú por motivos de salud. Ahora, Masterlive, empresa a cargo de la organización de ambos shows de la colombiana en el Estadio Nacional de Lima, emitió un comunicado al respecto.

En su misiva, la empresa organizadora de eventos aseguró que se encuentra en coordinación con el equipo de Shakira para confirmar la realización del concierto de este lunes 17 de febrero.

“El equipo de la artista nos ha informado que alrededor de las 11:30 a.m. tendremos una respuesta oficial sobre el desarrollo de los conciertos”, señala Masterlive.

Asimismo, la empresa aseguró que están trabajando en la reprogramación de la primera fecha que no se pudo realizar el pasado 16 de febrero, así como el reembolso para aquellos fans que lo requieran.

“Por otro lado, trabajamos en la reprogramación de la primera fecha, pactada para el domingo 16 de febrero del 2025 (o el reembolso para el público que lo decidiera así)”, precisa la carta.

“Como empresa organizadora nos solidarizamos con Shakira y todo su equipo en estos momentos. Su salud es primordial para todos”, agrega el comunicado.

Masterlive emite comunicado tras cancelación del primer concierto de Shakira. (Foto: Instagram)

Cabe señalar que el mismo comunicado también fue publicado en las redes sociales de Teleticket, empresa encargada de la venta de entradas para los dos conciertos de Shakira en Lima, del domingo 16 y lunes 17 de febrero.

¿Qué pasó con Shakira?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la misma Shakira contó que se encuentra internada en una clínica local por “un cuadro abdominal”, hecho por el que los médicos le recomendaron no subir al escenario este domingo 16 de febrero.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche (domingo 16 de febrero)”, comunicó la colombiana en su post.

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy, he estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, agregó en su comunicado.

La cantante colombiana confirmó que se encontraba hospitalizada en Perú. (Foto: Captura de IG)

¿Reprogramarán su concierto?

En el mismo comunicado en el que cuenta detalles de su salud, Shakira también aclara que tiene la intención de reprogramar la fecha “lo más pronto posible”, por lo que su equipo de trabajo ya está en coordinaciones para hacerlo. Eso sí, todavía no se ha confirmado si es que el concierto se realizará en otra fecha.

“Mi plan es realizar este show en cuento sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles. Gracias por su comprensión, los quiero mucho. Shak”, aclaró la colombiana.

Cantante colombiana canceló su primer concierto