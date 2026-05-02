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Una persona sostiene un billete alusivo a la cantante colombiana Shakira este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil). | EFE/ Antonio Lacerda
Una persona sostiene un billete alusivo a la cantante colombiana Shakira este miércoles, en Río de Janeiro (Brasil). | EFE/ Antonio Lacerda
/ Antonio Lacerda
Por Agencia EFE

El concierto gratuito que la cantante colombiana Shakira ofrecerá el próximo sábado 2 de mayo en la playa de Copacabana ha impulsado las ventas en Río de Janeiro con prendas y artículos inspirados en ella y en su estilo.

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