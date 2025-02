La cantante colombiana Shakira se ha convertido en el centro de atención el último fin de semana. Desde su llegada, la artista fue recibida por cientos de fanáticos que esperaban con ansias su concierto del 16 de febrero en el Estadio Nacional de Lima; sin embargo, la barranquillera no pudo presentarse porque fue internada en una clínica local debido a un “cuadro abdominal”.

Tras dar a conocer que no se presentaría en la primera fecha de sus conciertos en Perú, Shakira recurrió a sus redes sociales para agradecer el respaldo de sus seguidores y el cariño que le han mostrado frente a su delicado caso.

“Gracias a todos por sus mensajes de cariño. ¡Me dan tanta fuerza! Los quiero con el alma”, posteó Shakira en sus stories de Instagram. Lo curioso es que el mensaje lo escribió en español e inglés.

La cantante Shakira emitió nuevo comunicado enviando tranquilidad a sus fans. (Foto: Captura de Instagram)

De esta manera, Shakira intentó dar calma a la preocupación de sus seguidores en todo el mundo, ya que la noticia de que se encuentra internada en una clínica en Lima rápidamente se difundió en todos los países.

Cabe señalar que, según reportan diversos medios, la cantante Shakira ya habría abandonado la clínica donde estaba internada y se habría trasladado hasta su hotel. Una prueba de ello es que los grandes vehículos que la custodiaban ya no se encuentran en la clínica donde estuvo la colombiana.

¿Qué pasó con Shakira?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la misma Shakira contó que se encuentra internada en una clínica local por “un cuadro abdominal”, hecho por el que los médicos le recomendaron no subir al escenario este domingo 16 de febrero.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche (domingo 16 de febrero)”, comunicó la colombiana en su post.

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy, he estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, agregó en su comunicado.

La cantante colombiana confirmó que se encontraba hospitalizada en Perú. (Foto: Captura de IG)

¿Reprogramarán su concierto?

En el mismo comunicado en el que cuenta detalles de su salud, Shakira también aclara que tiene la intención de reprogramar la fecha “lo más pronto posible”, por lo que su equipo de trabajo ya está en coordinaciones para hacerlo. Eso sí, todavía no se ha confirmado si es que el concierto se realizará en otra fecha.

“Mi plan es realizar este show en cuento sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles. Gracias por su comprensión, los quiero mucho. Shak”, aclaró la colombiana.

Shakira fue recibida por una multitud de fans

La cantante colombiana llegó a Perú la madrugada del 15 de febrero y fue recibida por cientos de fans en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde aprovechó para darse un baño de popularidad y saludó de cerca a sus seguidores, recibiendo el efusivo abrazo de algunos.

La cantante colombiana fue recibida por cientos de seguidores a su llegada a Perú. (Foto: Instagram)

Este hecho fue resaltado por la misma Shakira, quien a través de sus redes sociales agradeció el cariño recibido por el público peruano a su llegada. “¡Gracias por este recibimiento tan emotivo Lima!”, escribió la colombiana.

Shakira en Lima: “Esto feliz de volver”