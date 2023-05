Shakira nos acostumbró a escuchar sus temas con indirectas hacia su expareja Gerard Piqué; sin embargo, esta etapa ya quedó atrás y ahora se lo dedicará a las personas más importantes de su vida: sus hijos Milan y Sasha.

El jueves 11 de mayo, en la semana en el que en muchos países se celebra el “Día de la Madre”, Shakira estrenó su tema “Acróstico”, el cual se ve un videoclip que emociona mucho, pues se ve a una pajarita que construye su nido para empollar a sus crías, que cuando nacen los alimenta, los cuida y les enseña a volar.

En esta balada, que tiene muchas frases que emociona y reflejan que se encuentra en una etapa de sanación aferrada a sus hijos, se le escucha decir algunas partes: “Lo único que quiero es tu felicidad / Y estar contigo / La sonrisa tuya es mi debilidad”.

Shakira y su discurso de empoderamiento en los Billboard

La cantante colombiana se encuentra en uno de sus mejores momentos musicales y de su carrera. Esta es una de las razones por las que fue la primera artista homenajeada de la gala de las Mujeres en la Música Latina de Billboard.

“Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos y creo que somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A quién no le ha pasado que por buscar la aprobación y el cariño del otro se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado”, dijo.

Resaltó que en esta etapa entendió que lo más importante es el amor propio. “Ya no importa tanto si te son infiel o no. Lo que importa verdaderamente es que te sigas siendo fiel a ti misma”.

“Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Pero fue por las mujeres que escribí lo que escribí y canté lo que canté, porque solo una mujer sabe cómo amar hasta desgarrarse”, señaló.