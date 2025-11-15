Shakira en Lima
La cantante colombiana Shakira hizo vibrar este sábado 15 de noviembre el Estadio Nacional, en el primero de los tres conciertos en Lima, como parte de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’.
Durante más de dos horas la intérprete brindó un setlist que incluyó los éxitos que la lanzaron al estrellato mundial, como ‘Ojos así’, ‘Pies descalzos’ y el ‘Waka Waka’, la canción del Mundial de Sudáfrica 2010.
LEE MÁS: Fans de Shakira hacen largas filas previo a su concierto en el Estadio Nacional [GALERÍA]
Tras la suspensión de su concierto en febrero pasado, Shakira demostró con creces que la espera por verla en nuestro país valió la pena. Acompañada de su equipo de bailarines, no defraudó e hizo viajar en el tiempo a sus seguidores.
Más de 45 mil personas hicieron cola desde tempranas horas para escuchar a la colombiana, que salió al escenario pasada las 8:30 p.m. y culminó su concierto con el ya mundialmente conocido “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, del productor argentino Bizarrap.
LEE MÁS: Shakira: miembro de su equipo adoptó perrito rescatado en Ecuador durante gira mundial
Cabe indicar que las entradas para el concierto de Shakira de este domingo 16 de noviembre ya se han agotado. No obstante, los fanáticos aún pueden conseguir boletos para el tercer show, el lunes 18 de noviembre, con precios a partir de los S/ 370.
El setlist que la barranquillera presentó en Lima incluyó las siguientes canciones:
- Girl Like Me
- Las de la intuición / Estoy Aquí
- Empire / Inevitable
- Te felicito
- TQG
- Don’t Bother
- Acróstico
- Copa Vacía / La bicicleta / La tortura
- Hips Don’t Lie
- Chantaje
- Monotonía
- Addicted to you / Loca
- Soltera
- Cómo dónde y cuándo
- Última
- Ojos así
- Pies descalzos, sueños blancos
- Antología
- Poem to a horse
- Objection
- Suerte
- Waka Waka (Esto es África)
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Shakira en Lima: ¿Qué artistas peruanos estarán en el ‘Camina con la Loba’?
- Shakira en Lima: detalles claves de sus shows en el Estadio Nacional
- Anuncian cierre de calles y desvíos por concierto de Shakira en el Estadio Nacional
- Shakira llegó a Lima de madrugada para sus tres conciertos en el Estadio Nacional
- Orquesta Filarmónica de Lima se suma al concierto de Shakira en el Estadio Nacional
Contenido sugerido
Contenido GEC