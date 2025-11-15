La cantante colombiana Shakira hizo vibrar este sábado 15 de noviembre el Estadio Nacional, en el primero de los tres conciertos en Lima, como parte de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’.

Durante más de dos horas la intérprete brindó un setlist que incluyó los éxitos que la lanzaron al estrellato mundial, como ‘Ojos así’, ‘Pies descalzos’ y el ‘Waka Waka’, la canción del Mundial de Sudáfrica 2010.

Tras la suspensión de su concierto en febrero pasado, Shakira demostró con creces que la espera por verla en nuestro país valió la pena. Acompañada de su equipo de bailarines, no defraudó e hizo viajar en el tiempo a sus seguidores.

Más de 45 mil personas hicieron cola desde tempranas horas para escuchar a la colombiana, que salió al escenario pasada las 8:30 p.m. y culminó su concierto con el ya mundialmente conocido “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, del productor argentino Bizarrap.

Cabe indicar que las entradas para el concierto de Shakira de este domingo 16 de noviembre ya se han agotado. No obstante, los fanáticos aún pueden conseguir boletos para el tercer show, el lunes 18 de noviembre, con precios a partir de los S/ 370.

El setlist que la barranquillera presentó en Lima incluyó las siguientes canciones:

Girl Like Me

Las de la intuición / Estoy Aquí

Empire / Inevitable

Te felicito

TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía / La bicicleta / La tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Addicted to you / Loca

Soltera

Cómo dónde y cuándo

Última

Ojos así

Pies descalzos, sueños blancos

Antología

Poem to a horse

Objection

Suerte

Waka Waka (Esto es África)

