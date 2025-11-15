Shakira se impuso en el escenario y ofreció una gran performance ante sus fans en el Estadio Nacional | Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec
Shakira en Lima
  Shakira se impuso en el escenario y ofreció una gran performance ante sus fans en el Estadio Nacional | Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec
    Shakira se impuso en el escenario y ofreció una gran performance ante sus fans en el Estadio Nacional | Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec

  La cantante colombiana deleitó a sus fans con un concierto lleno de éxitos, baile y recuerdos | Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec
    La cantante colombiana deleitó a sus fans con un concierto lleno de éxitos, baile y recuerdos | Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec

  Shakira realizó imponentes coreografías durante su concierto en Lima | Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec
    Shakira realizó imponentes coreografías durante su concierto en Lima | Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec

  La cantante colombiana demostró por qué es una de las mejores artistas del género pop en el mundo | Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec
    La cantante colombiana demostró por qué es una de las mejores artistas del género pop en el mundo | Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec

  El concierto fue muy dinámico y la puesta en escena fue variada | Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec
    El concierto fue muy dinámico y la puesta en escena fue variada | Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec

  Shakira se entregó por completo a su público peruano | Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec
    Shakira se entregó por completo a su público peruano | Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec

  Shakira demostró que sigue siendo una buena bailarina | Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec
    Shakira demostró que sigue siendo una buena bailarina | Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec

  Shakira al inicio de su presentación en el coloso limeño | Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec
    Shakira al inicio de su presentación en el coloso limeño | Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec

  Los fans de Shakira disfrutaron del espectáculo de principio a fin| Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec
    Los fans de Shakira disfrutaron del espectáculo de principio a fin| Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec

  Shakira ofreció así el primero de tres conciertos en el Estadio Nacional de Lima | Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec
    Shakira ofreció así el primero de tres conciertos en el Estadio Nacional de Lima | Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec

Redacción EC
La cantante colombiana hizo vibrar este sábado 15 de noviembre el Estadio Nacional, en el , como parte de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’.

Durante más de dos horas la intérprete brindó un setlist que incluyó los éxitos que la lanzaron al estrellato mundial, como ‘Ojos así’, ‘Pies descalzos’ y el ‘Waka Waka’, la canción del Mundial de Sudáfrica 2010.

LEE MÁS: Fans de Shakira hacen largas filas previo a su concierto en el Estadio Nacional [GALERÍA]

Tras la suspensión de su concierto en febrero pasado, Shakira demostró con creces que la espera por verla en nuestro país valió la pena. Acompañada de su equipo de bailarines, no defraudó e hizo viajar en el tiempo a sus seguidores.

Más de 45 mil personas hicieron cola desde tempranas horas para escuchar a la colombiana, que salió al escenario pasada las 8:30 p.m. y culminó su concierto con el ya mundialmente conocido “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, del productor argentino Bizarrap.

LEE MÁS: Shakira: miembro de su equipo adoptó perrito rescatado en Ecuador durante gira mundial

Cabe indicar que las entradas para el concierto de Shakira de este domingo 16 de noviembre ya se han agotado. No obstante, los fanáticos aún pueden conseguir boletos para el tercer show, el lunes 18 de noviembre, con precios a partir de los S/ 370.

El setlist que la barranquillera presentó en Lima incluyó las siguientes canciones:

  • Girl Like Me
  • Las de la intuición / Estoy Aquí
  • Empire / Inevitable
  • Te felicito
  • TQG
  • Don’t Bother
  • Acróstico
  • Copa Vacía / La bicicleta / La tortura
  • Hips Don’t Lie
  • Chantaje
  • Monotonía
  • Addicted to you / Loca
  • Soltera
  • Cómo dónde y cuándo
  • Última
  • Ojos así
  • Pies descalzos, sueños blancos
  • Antología
  • Poem to a horse
  • Objection
  • Suerte
  • Waka Waka (Esto es África)

