Antes de que toque la pelota Lionel Messi, Kylian Mbappé o Cristiano Ronaldo, las cámaras se posan en Shakira. No es la primera vez que ocurre. Durante las últimas dos décadas, la cantante colombiana ha logrado convertirse en parte de la identidad misma de los Mundiales. Su voz acompañó celebraciones, inauguraciones y canciones que sobrevivieron mucho más allá del pitazo final, hasta instalarse en la memoria colectiva de millones de aficionados como fue el caso de “Waka Waka”.

Este jueves, la artista vuelve a ocupar el centro de la escena al participar en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca. Con la interpretación de “Dai Dai”, el tema oficial del torneo, Shakira suma un nuevo capítulo a una relación singular con el mayor evento deportivo del planeta, inaugurando además una edición histórica por ser la primera organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

La interpretación de “Dai Dai” marcó el estreno mundial en vivo de la canción oficial del Mundial 2026, compuesta para representar a los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. (Foto: Rodrigo OROPEZA / AFP)

Celebrar a lo grande

La ceremonia inaugural se celebró en el Estadio Azteca de Ciudad de México, un recinto cargado de simbolismo para el fútbol mundial. Allí, frente a miles de espectadores y una audiencia global de millones de personas, Shakira encabezó uno de los momentos más esperados de la jornada al interpretar “Dai Dai”, el himno oficial de la Copa del Mundo 2026. La artista estuvo acompañada por el cantante nigeriano Burna Boy, con quien comparte el tema presentado semanas antes por la FIFA como la banda sonora del torneo.

La puesta en escena apostó por una mezcla de tecnología, danza y referencias culturales a los tres países anfitriones. Pantallas gigantes, coreografías multitudinarias y una producción diseñada para representar la diversidad de México, Estados Unidos y Canadá sirvieron de marco para un espectáculo que reunió también a artistas como J Balvin, Maná, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs y Los Ángeles Azules. Más que una simple presentación musical, la ceremonia fue concebida como una carta de presentación para el Mundial más grande de la historia.

La presentación incluyó la participación del cantante nigeriano Burna Boy, una de las figuras más influyentes del afrobeats, género que inspiró parte de la producción musical del espectáculo. Foto: Rodrigo OROPEZA / AFP

Sin embargo, la presencia de Shakira trasciende el espectáculo de una sola noche. Su relación con la Copa del Mundo comenzó a consolidarse en Alemania 2006, cuando “Hips Don’t Lie” se convirtió en una de las canciones más asociadas al torneo. Aunque no fue el himno oficial de aquella edición, su popularidad terminó por integrarla al imaginario futbolístico de millones de aficionados alrededor del planeta.

El punto más alto de esa conexión llegó en Sudáfrica 2010. Con “Waka Waka (This Time for Africa)”, Shakira firmó una de las canciones más exitosas en la historia de los Mundiales. El tema trascendió el torneo para convertirse en un fenómeno global, acumulando miles de millones de reproducciones y manteniéndose vigente más de una década después. A ello se sumó “La La La (Brazil 2014)”, otro éxito asociado a una Copa del Mundo. Por eso, su regreso en 2026 tiene una dimensión especial: no se trata únicamente de una artista invitada, sino de una figura que ayudó a definir la identidad musical de los Mundiales modernos.

La ceremonia inaugural reunió a artistas de distintos países y géneros musicales, reflejando el carácter multicultural de una Copa del Mundo que contará por primera vez con 48 selecciones participantes. EFE/ Sashenka Gutierrez

La s previa s al juego

La inauguración de Qatar 2022 demostró hasta qué punto las ceremonias mundialistas se convirtieron en eventos de alcance global. Celebrada en el estadio Al Bayt, la puesta en escena combinó referencias a la cultura árabe con tecnología de última generación y una fuerte carga simbólica sobre la identidad del país anfitrión. Uno de los momentos más comentados fue la participación de Jung Kook, integrante de BTS, quien interpretó “Dreamers”, una de las canciones oficiales del torneo ante una audiencia mundial.

Cuatro años antes, Rusia 2018 apostó por una fórmula distinta. La ceremonia realizada en el estadio Luzhnikí de Moscú fue más breve y sobria, pero contó con figuras de renombre internacional como Robbie Williams y la soprano Aida Garifullina. El espectáculo priorizó la tradición cultural rusa y la historia del fútbol por encima de los grandes despliegues tecnológicos, ofreciendo una apertura elegante y centrada en el simbolismo nacional.

Robbie Williams encabezó la ceremonia inaugural del Mundial de Rusia 2018 en el estadio Luzhnikí de Moscú, donde interpretó éxitos como “Let Me Entertain You”, “Feel” y “Rock DJ”

Brasil 2014, en cambio, abrazó el espectáculo festivo que caracteriza al país sudamericano. Jennifer Lopez, Pitbull y Claudia Leitte interpretaron “We Are One (Ole Ola)” en una ceremonia marcada por la samba, la percusión, la capoeira y cientos de bailarines. El objetivo era proyectar al mundo una imagen vibrante de Brasil, utilizando la música y el baile como herramientas de identidad nacional.

Si algo revelan las últimas ediciones de la Copa del Mundo es que las ceremonias inaugurales han evolucionado mucho más allá de los actos protocolares que dominaron gran parte del siglo XX. Hoy funcionan como espectáculos globales capaces de captar la atención de millones de personas incluso antes del primer partido. Y en esa transformación, pocos nombres han sido tan recurrentes como el de Shakira. Mientras los futbolistas persiguen la gloria dentro del campo, la colombiana ha conseguido convertirse en una presencia permanente en la memoria musical de los Mundiales.