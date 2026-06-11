Por Ángel Navarro Quevedo

Antes de que toque la pelota Lionel Messi, Kylian Mbappé o Cristiano Ronaldo, las cámaras se posan en Shakira. No es la primera vez que ocurre. Durante las últimas dos décadas, la cantante colombiana ha logrado convertirse en parte de la identidad misma de los Mundiales. Su voz acompañó celebraciones, inauguraciones y canciones que sobrevivieron mucho más allá del pitazo final, hasta instalarse en la memoria colectiva de millones de aficionados como fue el caso de “Waka Waka”.

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