Los fanáticos chilenos de Shakira recibieron una inesperada y decepcionante noticia: la cantante colombiana canceló sus dos conciertos en Chile, programados como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’. A través de un comunicado, la artista explicó que la decisión se debía a que la productora encargada del evento no cumplió con los estándares requeridos para el armado del escenario, alegando que el suelo estaba desnivelado y no estabilizado adecuadamente.

Sin embargo, el Instituto Nacional del Deporte (IND) de Chile, responsable del Estadio Nacional, salió a aclarar la situación y desmintió que la cancelación estuviera relacionada con un hundimiento de la pista atlética, como se especuló inicialmente.

“Hubo una confusión: cuando la productora habló del ‘suelo’, se referían a la cobertura plástica bajo el escenario , no a la pista atlética”, detalló el IND en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Según lo informado por el IND, la cancelación no tuvo relación con la infraestructura del Estadio Nacional, sino con problemas en el montaje del escenario, que no habría cumplido con los requisitos técnicos exigidos por el equipo de Shakira.

Este incidente generó confusión entre los seguidores de la cantante, ya que muchos creyeron que el recinto no estaba en condiciones para albergar el espectáculo. No obstante, la entidad deportiva aclaró que el estadio sí estaba apto para el evento y que el problema surgió exclusivamente por la ejecución de la producción local.

¿Se reprogramarán los conciertos de Shakira en Chile?

Por ahora, el futuro de las presentaciones de Shakira en Chile sigue siendo incierto. El IND señaló que, tras el desmontaje del escenario, evaluarán si la pista atlética sufrió algún daño y, en caso de ser necesario, activarán las garantías del contrato para cubrir cualquier desperfecto.

Asimismo, la institución informó que hasta el momento no han recibido ninguna solicitud formal para reprogramar los conciertos de la artista en Santiago.

“ La única opción era hasta el 4 de marzo , para proteger los tiempos de preparación del partido”, concluyeron en su comunicado, sugiriendo que la reprogramación es poco probable.

Mientras tanto, miles de fanáticos expresaron su frustración en redes sociales, lamentando la cancelación de los esperados conciertos y exigiendo explicaciones más detalladas por parte de la productora responsable del evento.