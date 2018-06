Shakira inició con mucho reggaetón su gira "El Dorado" | FOTOS

La artista colombiana Shakira inició el último domingo su gira mundial "El Dorado", en Hamburgo, Alemania, que había sido pospuesto varios meses, tras una complicación en las cuerdas vocales.

Desde el Barclaycard Arena de Hamburgo, la estrella del pop Shakira repasó varios de sus antiguos éxitos como "She Wolf", "Ojos así", "La Tortura", "Hips Don’t Lie" y "Whenever, Wherever", así como temas de su último disco de ritmos urbanos y reggaetón: "Chantaje", "La bicicleta", "Me enamoré" y "Perro fiel".

Más allá de las proyecciones en la pantalla grande, y videos que sirven para dar paso a las canciones de su setlist, la colombiana prescinde esta vez de bailarines, pero si lleva consigo una gran banda en vivo.

"¡Gracias Hamburgo! ¡He pasado uno de los momentos más felices de mi vida!", escribió la cantante en su cuenta de Twitter.

Shakira continuará su tour "El Dorado" en los siguientes días por Colonia, Ámsterdam, Londres, París, Múnich, Milán, Zúrich y Burdeos.