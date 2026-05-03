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Shakira invitó a cantantes brasileños como Anitta y Caetano Veloso a su concierto gratuito en Río de Janeiro. (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
Shakira invitó a cantantes brasileños como Anitta y Caetano Veloso a su concierto gratuito en Río de Janeiro. (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
Por Agencia EFE

El público brasileño se rindió este sábado ante una Shakira que, además de los clásicos de siempre y sus nuevos éxitos, cantó al lado de figuras icónicas de Brasil en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, en medio de varios discursos en un perfecto portugués.

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