Anittafue la primera sorpresa. Apareció hacia la mitad del megaconcierto para interpretar ‘Choka Choka’, el tema recientemente lanzado por las artistas, y con el que ambas hicieron vibrar al público con su pegajoso ritmo.
Aunque era un secreto a voces, la presencia de la brasileña solo se confirmó cuando su cuerpo se iluminó sobre la pasarela con un traje tan brillante como el de Shakira, a la que llamó de ‘Rainha’ (reina) al saludarla.
Como si fuera poco, María Bethania, hermana de Caetano y otra de las grandes figuras de la música en el país suramericano, subió al escenario para cantar con la barranquillera, ‘O que é, o que é’, una canción de Gonzaguinha que exalta la vida y uno de los clásicos más emblemáticos del repertorio de esta nación, con el batuque de una típica batería de samba.
Caetano, guitarrista y cantautor de 83 años, y María Bethania, cantante, guitarrista y compositora de 79 años, no fueron los últimos invitados de la colombiana.
La ronda terminó con Ivette Sangalo, artista con la que la colombiana cantó ‘Um pais tropical’, tema que ya habían interpretado juntas en 2011 en Rock in Río.
El concierto de Shakira este sábado, en el que se estima un público de dos millones de personas, es la presentación más grande de su carrera y el primero de esta magnitud de una artista latina.
Shakira y Anitta lanzan una colaboración explosiva titulada 'Chocachocá', disponible el 9 de abril en plataformas digitales. Forma parte del nuevo álbum de Anitta 'Equilibrium', con lanzamiento el 16 de abril. Imagen mística con carta de tarot ilustra a las reinas del pop latino bajo los astros.