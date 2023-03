Shakira logró plasmar sus experiencias negativas en letras de canciones que son un verdadero éxito. Primero lo hizo con ‘Te felicito’, luego con ‘la Music Session 53′ y el último, hasta el momento, ‘TQG’, cada uno de estos temas fue una gran colaboración con Rauw Alejandro, Brizarrap y Karol G, respectivamente.

El último éxito de la colombiana fue con su compatriota Karol G, ambas remecieron al mundo con ‘TQG’ y según reveló la ‘Bichota’ este tema es el cierre de una etapa de Shakira.

¿Cuáles son las dos condiciones que puso Shakira para colaborar con Karol G?

La intérprete de ‘Mañana será bonito’ contó en una entrevista con El Hormiguero que Shakira puso dos condiciones antes de hacer la colaboración.

“Me dijo que tenía una canción con Bizarrap (la Music Sesssion 53) y que si podía esperar a que la sacara en enero o diciembre porque con nuestra canción cerraba un ciclo de su vida”, mencionó.

La segunda petición de Shakira era que quería ser ella quien cante uno de los párrafos más conocidos del tema, al inicio de la canción.

“Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”, dice la letra.

“Me pidió por favor que la dejara cantar el primer verso que en principio era mío”, agregó.

Además, sorprendió cuando confesó que la cantante de ‘Antología’ fue la que la contactó para compartir musicalmente este tema, pero que luego ella la llamó directamente.

“Ella se puso en contacto conmigo mandándome un tema, pero yo no me sentí conectada con él porque, aunque era increíble, no lo sentía. (...) La llamé directamente yo, sin intermediarios, y le gustó muchísimo. Me dijo que sentía mucho la letra”, contó a Fórmula TV.