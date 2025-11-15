Una emotiva historia ocurrió durante la gira de Shakira en Ecuador, y es que, un miembro de su ‘staff’ identificado como Carson Daniels, encargado del diseño de luces, adoptó un perrito rescatado a quien llamó Quito, pues cautivó su corazón en un momento de estrés y tensión producto del arduo trabajo.

El can, de apenas tres meses, fue encontrado y rescatado previamente por la Fundación Acción Animal. Por ello, en un gesto para ofrecer un momento de relajación a la producción del tour, varios cachorros rescatados, incluido Quito, fueron llevados al backstage del show.

Fue en ese encuentro donde Daniels sintió una conexión inmediata con el pequeño perro, decidiendo formalizar su adopción, hecho que compartió a través de su cuenta de Instagram.

Carson Daniels y Quito

“Esta gira ha estado llena de altibajos emocionales. Esta semana pasada especialmente ha sido muy dura para todos. Pero, incluso en tiempos de dificultades la vida puede encontrar una manera de traer algo de luz a tu vida y a los que te rodean”, escribió.

Para luego añadir: “Este pasado fin de semana mientras estaba de gira por Ecuador con Shakira, adopté a un precioso cachorro que fue rescatado de las calles de Ecuador . He llamado al perrito Quito en Honor de donde es”.

Miles de fanáticos llenaron las calles de Quito para despedir a la artista colombiana tras su última presentación en el Estadio Olímpico Atahualpa.

De tal forma, el técnico resaltó que el cachorro se ganó rápidamente el cariño del staff, acompañándolos en preparativos, cámaras y escenarios. “Quito no sólo ha sido una luz brillante en mi vida, sino que ha tocado a todos aquí en la gira conmigo de la misma manera”, agregó.

A su vez, la Fundación confirmó la adopción de Quito y el inicio del trámite para su viaje a Los Ángeles, donde se reunirá con su nueva familia, cumpliendo ya con todos los protocolos veterinarios y legales necesarios.

Quito, el perrito adoptado durante la gira de Shakira en Ecuador