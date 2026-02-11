Shakira ofrecerá concierto gratuito en la playa brasileña de Copacabana

La cantante colombiana Shakira encabezará la tercera edición del ‘Todo el mundo en Río’ el próximo 2 de mayo, en la playa de Copacabana de Brasil, con un concierto gratuito que busca igualar los hitos históricos de asistencia registrados en años anteriores.

“Confirmado”, sentenció el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, mediante un breve pero contundente mensaje en redes sociales, acompañado de imágenes de presentaciones de la barranquillera.

Con este anuncio, se cierran semanas de especulaciones que incluían en la lista de posibles candidatos a figuras de la talla de Justin Bieber, Britney Spears y la banda U2.

El evento sigue el éxito de estrellas globales como Madonna, quien en 2024 reunió a 1 6 millones de personas, y Lady Gaga, que en 2025 batió récords con 2 1 millones de asistentes. Para la presentación de Shakira en 2026, se espera al menos un millón de espectadores, cifra que podría aumentar por el flujo turístico.

Esta presentación marcará la tercera visita de la intérprete de ‘Waka Waka’ al gigante sudamericano. Su historia con el público brasileño comenzó en 1997, en los inicios de su carrera internacional, y se reanudó con fuerza el año pasado durante su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, la cual inició precisamente en Río de Janeiro antes de recorrer otras 43 ciudades del mundo.