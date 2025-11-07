Falta poco para el regreso de Shakira a Perú y la cantante barranquillera podría llegar al país con varios días de anticipación, lo que le permitiría realizar algunas actividades en territorio nacional, según revelaron fuentes cercanas a la artista.
Según se pudo conocer, la intérprete de “Te felicito” y “Antología” llegaría a Perú acompañada de todo su equipo de trabajo y de incluso algunos familiares.
“Shakira está feliz, agradecida y muy emocionada por la gran expectativa que sus fans peruanos tienen por sus shows. Sabe que quedan pocas localidades y no se descarta que haya grandes sorpresas durante su llegada a Lima”, precisó la fuente.
Cabe resaltar que esta teoría toma fuerza ya que antes de su primer concierto en Perú, el 15 de noviembre, Shakira ofrecerá una serie de presentaciones en Quito, Ecuador, hasta el 11 de noviembre, dejando así algunos días libres en su agenda.
No se descarta que la estrella latina pueda realizar algunas actividades previas a sus conciertos en Perú. Las dos primeras fechas en el Estadio Nacional de Lima ya están agotadas, pero todavía quedan algunas entradas en Teleticket para la última fecha.
La gira “Las Mujeres Ya No Lloran” concluirá en diciembre con un total de 82 presentaciones. Hasta la fecha, sus shows han recaudado 327.4 millones de dólares y vendido más de 2.5 millones de boletos, un récord histórico.
