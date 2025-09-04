La próxima visita de la cantante colombiana Shakira a Lima ha generado gran expectativa, avivada por recientes rumores sobre un posible artista invitado que la acompañaría en el escenario del Estadio Nacional.

Fuentes cercanas a la producción indicaron que la artista podría sumar a otro intérprete para su última presentación en Perú, programada para el 18 de noviembre, sin embargo, no se ha confirmado si este cantante sería de talla internacional o un talento local.

La noticia ha provocado una oleada de especulaciones entre los fanáticos en redes sociales, quienes debaten sobre la identidad del posible invitado, lo que agrega un elemento de misterio a los conciertos ya de por sí esperados.

Shakira se presentará el 15, 16 y 18 de noviembre en el Estadio Nacional como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’. Todavía quedan entradas disponibles.