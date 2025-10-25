Shakira, con sus fechas en Colombia, supera los 50 conciertos vendidos a full y 2.5 millones de boletos, consolidándose como el tour latino más grande de 2025 | Foto: Archivo GEC
Shakira, con sus fechas en Colombia, supera los 50 conciertos vendidos a full y 2.5 millones de boletos, consolidándose como el tour latino más grande de 2025 | Foto: Archivo GEC
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Shakira retoma su gira mundial en Colombia con el Grupo Niche como telonero
Resumen de la noticia por IA
Shakira retoma su gira mundial en Colombia con el Grupo Niche como telonero

Shakira retoma su gira mundial en Colombia con el Grupo Niche como telonero

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La cantante colombiana llegó este viernes a Cali para retomar la ruta latinoamericana de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’, con dos conciertos en el estadio Pascual Guerrero los próximos 25 y 26 de octubre, en los que estará acompañada por el como telonero.

“Siento una emoción muy grande, era uno de los momentos de la gira que más estaba deseando tener. La energía del público caleño es tan linda, poder compartir con ellos es muy importante”, expresó la artista barranquillera a la prensa en su llegada a la ciudad.

La cantante colombiana Shakira habla con periodistas este viernes, en Cali (Colombia). Shakira se presentará este sábado en el estadio Pascual Guerrero de Cali como parte de la segunda fase de su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran' | Foto: EFE/ Ernesto Guzmán
La cantante colombiana Shakira habla con periodistas este viernes, en Cali (Colombia). Shakira se presentará este sábado en el estadio Pascual Guerrero de Cali como parte de la segunda fase de su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran' | Foto: EFE/ Ernesto Guzmán
/ Ernesto Guzmán

Añadió que está feliz de poder traer a sus hijos y que “puedan vivir esta experiencia como yo”, y bromeó con que ya les habló del “chontaduro con sal y miel”, fruta tropical típica de esa ciudad.

La intérprete de ‘La Tortura’ y ‘Waka Waka’ no se presentaba en escenarios colombianos desde febrero, cuando ofreció dos conciertos en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y otros dos en Bogotá.

CONOCE MÁS: Shakira celebrará los aniversarios de “Pies descalzos” y “Oral Fixation” con sorpresa musical

Tras sus presentaciones en Cali, actuará el 1 de noviembre en el estadio El Campín de la capital, antes de continuar con otros 30 conciertos de la misma gira hasta diciembre.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, celebró que la ocupación hotelera de la ciudad alcanzó el 100 % gracias al doble concierto de la estrella, que convertirá a la capital del Valle del Cauca (suroeste) en epicentro musical del país este fin de semana.

Con estas fechas, Shakira completa más de 50 conciertos con todas las entradas agotadas de su gira mundial, que ya ha vendido más de 2,5 millones de boletos y se consolida como el tour latino más grande de 2025.

Colombiana sufrió resbalón durante presentación en Canadá.
MÁS INFORMACIÓN: Shakira y su efectivo método para que sus hijos conecten con sus raíces colombianas: “Quiero que tengan presente nuestros valores”

El espectáculo ocupa el segundo puesto en la clasificación global de giras más taquilleras del año, solo detrás de Coldplay y por encima de artistas como Paul McCartney y Bruno Mars.

En Estados Unidos, la artista agotó más de 700.000 entradas en 22 conciertos, incluidas varias noches consecutivas en Los Ángeles y Miami, mientras que en México superó el millón de boletos vendidos.

@shakira Full Anniversary episode out tomorrow on @Spotify ♬ original sound - Shakira

Cada show presenta una producción visual de gran formato y un repertorio que recorre sus himnos desde ‘Antología’ hasta ‘BZRP Music Session #53’.

Además, esta semana Shakira lanzó reediciones conmemorativas de sus discos ‘Pies descalzos’, que cumple 30 años, y ‘Oral Fixation’, que celebra dos décadas, con nuevas versiones de clásicos como ‘Día de enero’, ‘Antología’ y ‘Hips Don’t Lie’, esta última junto a Ed Sheeran y Beéle.

VIDEO RECOMENDADO:

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC