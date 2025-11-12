Shakira volvió a hacer historia en Ecuador. La artista colombiana se despidió de Quito tras ofrecer tres conciertos consecutivos completamente agotados en el Estadio Olímpico Atahualpa, como parte de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.
A la salida de su último show, realizado la noche del martes 11 de noviembre, cientos de fanáticos se congregaron en los alrededores del estadio y a lo largo de la avenida 6 de Diciembre, con el único objetivo de verla una vez más.
Entre gritos, pancartas y lágrimas, el público coreó su nombre mientras la artista los saludaba desde el sunroof de su vehículo, en medio de una caravana que reflejaba la euforia y cariño que despierta La Loba en sus seguidores. “Gracias, Quito. Gracias, Ecuador. ¡Qué noches tan inolvidables!”, escribió Shakira en su cuenta de Instagram junto a videos del emotivo momento.
Durante sus tres presentaciones, la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ y ‘Puntería’ reunió a más de 100 mil asistentes, según reportes de medios locales. El show destacó por su impecable producción, pantallas gigantes y un repertorio que combinó sus clásicos con canciones de su más reciente disco.
La gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ continúa con gran éxito, y su próxima parada será Lima, Perú, donde la cantante ofrecerá tres conciertos los días 15, 16 y 18 de noviembre en el Estadio Nacional. Se espera que Shakira repita el gesto de despedida con sus fans peruanos, como ya lo hizo en Quito.
Cabe recordar que la barranquillera cumple así su promesa de regresar a Lima, luego de haber cancelado una de sus presentaciones en febrero pasado debido a problemas de salud. Los boletos para las fechas del 15 y 16 de noviembre ya se encuentran agotados, mientras que aún quedan entradas disponibles para el 18, con precios desde S/ 694 en Teleticket.
