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Shakira presenta “Dai Dai”, el himno oficial del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: EFE)
Shakira presenta “Dai Dai”, el himno oficial del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: EFE)
/ SHAKIRA
Por Agencia EFE

La composición “Dai Dai”, de la cantante colombiana Shakira, será la canción oficial del Mundial de Fútbol que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá, anunció este jueves la artista en un breve video publicado en sus redes sociales y que será lanzado el 14 de mayo.

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