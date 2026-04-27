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Shakira ofrecerá un concierto gratuito el próximo 2 de mayo en la playa Copacabana. (Foto: @shakira / EFE)
Shakira ofrecerá un concierto gratuito el próximo 2 de mayo en la playa Copacabana. (Foto: @shakira / EFE)
Por Agencia EFE

Un trabajador de una empresa encargada del montaje del escenario del megaconcierto que Shakira ofrecerá el sábado en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, murió este domingo en un accidente laboral, informaron fuentes oficiales.

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