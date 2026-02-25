Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La estrella colombiana regresa al emblemático escenario de Guiza tras 19 años de su histórica presentación en el tour 'Fijación Oral' | (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)
/ ALFREDO ESTRELLA
Por Agencia EFE

La colombiana Shakira anunció este martes que se presentará el próximo 7 de abril de 2026 frente a la Gran Pirámide de Guiza, en Egipto, como parte de su gira internacional ‘Las mujeres ya no lloran’, en lo que marcará su regreso a ese emblemático escenario casi dos décadas después de su actuación allí en 2007.

