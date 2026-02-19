Shakira y Beéle grabaron juntos un videoclip en las calles de Barranquilla

La cantante Shakira está en su natal Barranquilla grabando un video musical con el artista de género urbano y ‘afrobeats’ Beéle, quien también es oriundo de esta ciudad del norte de Colombia.

Beéle publicó en sus redes sociales un video en el cual los dos aparecen sobre el capó de un antiguo autobús. Él, con una gorra en la cual se lee “la coletera nos hará libres”, le dice a Shakira “estoy aquí con mi coletica”, mientras ella se maquilla y saluda a la cámara.

El término “coleto”, que anteriormente tenía connotación negativa al referirse a una persona de mal vestir y sumido en los vicios, en el contexto de la música urbana ha adquirido un significado más positivo al referirse a una persona auténtica, popular y emprendedora.

Los dos barranquilleros, quienes hace pocos meses hicieron una nueva versión de la canción “Baila la calle”, junto al británico Ed Sheeran, aparecen en diferentes sitios de la ciudad, según videos divulgados en redes sociales.

El primero en dar a conocer la presencia de Shakira y Beéle en la ciudad fue el alcalde Alejandro Char, quien en su cuenta de Instagram publicó el encuentro en el Barrio Abajo, un sector tradicional considerado el museo a cielo abierto más grande el mundo, gracias a un ambicioso proyecto de arte callejero y muralismo.

Horas antes los dos artistas habían grabado imágenes en el malecón, un parque lineal a orillas del río Magdalena que es uno de los principales atractivos turísticos y espacios públicos de la ciudad, donde está la estatua de 6,5 metros en honor a Shakira.

La llegada de Shakira a Barranquilla para grabar el video se produjo al finalizar el carnaval, en el que Beéle participó como una de las estrellas invitadas.

