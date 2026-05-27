La cantante colombiana Shakira y el artista nigeriano Burna Boy presentaron el videoclip oficial de “Dai Dai”, canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que destinará sus ingresos al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.

Filmada en Miami bajo la dirección de Hannah Lux Davis, cuenta con la aparición de futbolistas como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior, Harry Kane y Rodrigo Hernández, además de un homenaje dedicado a la Ciudad de México.

CONOCE MÁS: Shakira logra victoria contra la Hacienda española y recuperaría más de 60 millones de euros

En el material audiovisual también interviene Ghetto Kids Uganda, una organización no gubernamental que trabaja con sesenta niños huérfanos y en situación de vulnerabilidad mediante expresiones artísticas.

El espacio brinda educación, alimentación, atención médica y vivienda a sus integrantes para mantenerlos alejados de las dificultades de la vida en la calle.

La canción impulsa una campaña benéfica para recaudar 100 millones de dólares destinados al acceso a la educación y al deporte, mediante la donación de las regalías del tema por parte de Shakira, el aporte equivalente de Sony Music hasta los primeros $ 250 000, así como la contribución de un dólar por cada entrada vendida en la próxima etapa de “Las Mujeres Ya No Lloran Tour”.

Burna Boy

Asimismo, la FIFA confirmó que la intérprete participará el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de las finales de la Copa Mundial el próximo domingo 19 de julio de 2026, donde cantará el tema oficial junto a Burna Boy en un evento que compartirá con Madonna y la agrupación de K-pop BTS.

VIDEO RECOMENDADO: