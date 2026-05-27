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La canción ya está disponible en plataformas musicales | Foto: Difusión
La canción ya está disponible en plataformas musicales | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La cantante colombiana Shakira y el artista nigeriano Burna Boy presentaron el videoclip oficial de “Dai Dai”, canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que destinará sus ingresos al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.

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