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La cantante británico fue la invitada estrella del concierto de Shakira | Foto: Captura de X (@ShakiraMedia)
La cantante británico fue la invitada estrella del concierto de Shakira | Foto: Captura de X (@ShakiraMedia)
Por Agencia EFE

La británica de origen albanés Dua Lipa se ha convertido este sábado en la inesperada estrella invitada de la residencia de conciertos que Shakira está celebrando en Madrid como cierre de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’.

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