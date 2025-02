Que belleza mi público Peruano!! Cuánto amor y cuidados me han dado!! Gracias eternas! Grande Perú! Los quiero!!!!❤️



What a beautiful Peruvian audience!! So much love and care you’ve given me!! Eternal thanks!

Peru, you are amazing! Love you!!!! ❤️#LMYNLWorldTour pic.twitter.com/BvhFsybW6f