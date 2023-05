Las colaboraciones entre artistas y sus hijos en el mundo de la música han demostrado ser un fenómeno emocionante y conmovedor. En los últimos años, hemos presenciado a reconocidos artistas unirse a sus hijos en el escenario para interpretar tanto versiones de canciones clásicas como composiciones originales. Recientemente, la mundialmente aclamada Shakira nos sorprendió con su nuevo sencillo “Acróstico”, donde canta junto a sus propios hijos, sumándose a la lista de artistas que han abierto las puertas a sus seres queridos en la industria musical.

Este tipo de colaboraciones brinda una oportunidad única para que los artistas transmitan su legado musical a las siguientes generaciones, al mismo tiempo que fortalecen los lazos familiares a través de la creatividad y el arte. Desde legendarios músicos como Bob Dylan y su hijo Jakob Dylan, hasta estrellas contemporáneas como Beyoncé y su hija Blue Ivy, la música ha sido testigo de poderosos momentos donde las generaciones se unen para crear obras maestras y emocionantes interpretaciones. Conoce aquí las colaboraciones entre padres e hijos que se realizaron en todo el mundo y en el Perú

La cantante abraza a su hijo Sasha en el videoclip de "Acróstico" (Foto: Shakira / YouTube)

Internacional

Billy Ray Cyrus y Miley Cyrus

En enero de 2004, mucho antes de que se convirtieran en estrellas de la exitosa serie de Disney “Hannah Montana”, Billy Ray y Miley Cyrus se unieron para interpretar “Holding On To A Dream” del álbum “The Other Side” de Billy Ray en el Colgate Country Showdown. Este dúo padre-hija fue uno de los primeros acercamientos de la ahora famosa y controvertida Miley Cyrus a la industria musical. Con un público presente, ambos cantaron este tema y emocionaron al público con su talento en el escenario.

Jennifer López y Emme

Jennifer López, la famosa cantante del Bronx, deleitó al público con un memorable concierto en el emblemático Dodger Stadium de Los Ángeles. En esta ocasión especial, estuvo acompañada por su hija adolescente Emme, quien hizo su primera aparición en el escenario como artista. Juntas, madre e hija interpretaron emocionantes temas como “A Thousand Years” de Christina Perri y “Born in the USA” de Bruce Springsteen. El evento fue un rotundo éxito, logrando recaudar 36 millones de dólares que fueron destinados a beneficiar a las personas sin hogar en la ciudad de Los Ángeles.





Beyoncé y Blue Ivy

En el show de Beyoncé realizado el 21 de enero de este año para la inauguración del hotel Atlantis the Royal en Dubái, hubo una persona que logró robarle el protagonismo a la propia Beyoncé, y esa fue su hija Blue Ivy. Durante la actuación, que contó con 19 canciones de la artista y un impresionante despliegue de recursos, Blue Ivy se adueñó del escenario y capturó la atención de todos. El público estaba lleno de celebridades, entre ellas Kendall Jenner y Chole x Halle, quienes también quedaron cautivadas por el talento y la presencia de la joven Blue Ivy.

Billy Joel y Alexa Ray Joel

Durante el concierto de Billy Joel en el Madison Square Garden en la noche del Día de San Valentín, se produjo una sorpresa especial. El aclamado “hombre del piano” subió al escenario junto a su hija, Alexa Ray Joel, para una colaboración única. Juntos interpretaron el tema “New York State of Mind”, que originalmente fue lanzado en 1976 como parte del álbum “Turnstiles”. Aunque la canción no destacó en su discografía en ese momento, ha sido versionada por otros artistas a lo largo de los años. Sin embargo, el dúo padre-hija le dio un nuevo aliento y una perspectiva fresca a la canción, impresionando al público presente en el concierto.

Ricardo Montaner y Evaluna Montaner

Durante la carrera del icónico cantante Ricardo Montaner, conocido por sus clásicas baladas en español, se destacó una colaboración especial junto a su hija Evaluna en la canción góspel “Gloria a Dios”. Esta canción formó parte del álbum número 15 del cantante titulado “Viajero Frecuente”. Fue un momento significativo, ya que marcó la primera incursión de su hija en la industria musical. Evaluna, quien también se destacaba en su carrera como actriz, interpretando el papel de ‘Melanie’ en la novela “Grachi” de Nickelodeon, decidió explorar su talento en la música. La colaboración entre padre e hija fue muy especial y agregó una dimensión única a la canción, siendo un hito en sus respectivas carreras.

Will Smith y Jaden Smith

Jaden Smith, con su carrera artística en ascenso, se presentó en el festival Coachella 2019 como parte de la alineación de artistas de la segunda semana del evento. Sin embargo, el público que esperaba disfrutar de la actuación del joven músico se sorprendió gratamente cuando su padre, Will Smith, hizo una entrada sorpresa al escenario. Juntos, padre e hijo interpretaron el exitoso tema “Icon” de Jaden. El público quedó atónito al presenciar cómo este dúo de artistas se convirtió en el centro de atención de esa segunda jornada del festival, creando un momento inolvidable para todos los presentes.

Frank Sinatra y Nancy Sinatra

En febrero 1 de 1967, padre e hija se reunieron en un estudio para grabar una versión de la canción “Somethin’ Stupid”, una romántica balada que originalmente fue propuesta por el productor Lee Hazlewood. Este tema, poco después de su lanzamiento, logró alcanzar el primer lugar en las listas de éxitos tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, convirtiendo a este dúo padre-hija en los únicos en lograr semejante nivel de éxito en tan poco tiempo. La canción, que formaba parte de un álbum de larga duración, dejó una huella imborrable en la industria musical y consolidó aún más el talento artístico de esta excepcional colaboración familiar.

Perú

Dina Paucar y Killay

Dina Páucar y su hija, Killay, cantaron temas inéditos en el Gran Teatro Nacional. (Foto: Jesús Saucedo)

Para celebrar el día de la madre, la cantante folclórica Dina Paucar se presentó “Un canto a mamá”, concierto que se realizó el 12 de mayo en el Gran Teatro Nacional y donde tuvo la oportunidad de cantar junto a sus hijos, aunque el dúo de la noche fue Dina y Killay, heredera del legado de su madre y quien ya había tenido colaboraciones esporádicas en conjunto a su madre, más no de manera íntima interpretando canciones clásicas que hicieron populares a su madre. Esta presentación en conjunto no solo marca un buen comienzo para Killay, sino también el fin de las grandes presentaciones de su madre.

Eva Ayllón y Francisco García Ayllón

La consagrada artista Eva Ayllón tiene dos hijos, uno de ellos trabajó junto a ella, mientras que el otro, Francisco Ayllón, encontró su camino en géneros musicales distintos. Sin embargo, su carácter experimental los llevó a coincidir en los escenarios del Centro Cultural Rímac en 2015, interpretando un tema popular. En este emotivo dúo madre-hijo, se creó una dinámica única y momentos entrañables que el público tuvo el privilegio de presenciar, mostrando la conexión y química especial entre estos talentosos artistas, trascendiendo los géneros y dejando una huella imborrable en la memoria de los espectadores.

Gian Marco y Abril Zignago

La hija menor de Gian Marco, Abril Zignago, tuvo la oportunidad de cantar junto a su padre en un emotivo video compartido en las redes sociales del reconocido artista. En esta grabación, se puede apreciar el especial momento en el que ambos interpretan juntos el clásico tema “How Deep Is Your Love”, conocido por la versión de Bee Gees. En el video, Abril se encarga de los coros, mientras que su padre la acompaña con la guitarra y entona partes de la canción. Gian Marco realizó esta colaboración con el objetivo de mostrar el talento de su hija y celebrar el bicentenario de Perú, creando así un hermoso tributo musical y compartiendo un momento íntimo y emotivo entre padre e hija.

Mimy Succar y Tony Succar

A pocos días de la anticipada colaboración entre Mimy Succar y Nora Suzuki, vocalista de la Orquesta de la Luz, se rememora con afecto la participación especial de Tony Succar junto a su madre en el tema “Quimbara”. Esta canción, que es el primer adelanto del próximo álbum de Mimy, es una emocionante versión del clásico interpretado por la inolvidable Celia Cruz. Con la producción a cargo de su talentoso hijo y la magnífica voz de la madre, este dúo ha logrado insuflarle una nueva energía a este emblemático himno de la salsa, brindando así la oportunidad de disfrutarlo en Perú de una manera renovada y emocionante.