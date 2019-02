¿Quién es Shawn Mendes? Biografía, carrera musical y todo sobre el cantante

Shawn Mendes es uno de los rostros pop del momento. Su aparición en el mundo del espectáculo internacional se dio en 2013, cuando comenzó a publicar sus interpretaciones de versiones de canciones populares en la aplicación Vine. Desde entonces, el artista canadiense ha conseguido importantes logros como sus nominaciones al Grammy 2019 en las categorías canción del año por 'In My Blood' y mejor álbum pop vocal por "Shawn Mendes".

En 2018, el artista lanzó su tercer álbum de estudio, cuyo título es su mismo nombre, que debutó en el puesto número 1 en la lista Billboard 200 y que se convirtió en uno de los discos más vendidos del año. Este lanzamiento también hizo de Mendes el tercer artista en solitario más joven en tener tres álbumes #1 consecutivos.

A lo largo de su todavía corta carrera, Shawn ha vendido más de 15 millones de álbumes, 100 millones de singles y ha acumulado más 5 mil millones de visitas en YouTube. Hace un año, en febrero de 2018, ROI Influencer Media reconoció a Shawn como el artista número 1 más influyente y el adolescente número 1 más influyente en todas las plataformas de redes sociales.

Recientemente, el canadiense anunció su gira mundial: "Shawn Mendes: The Tour". El tour iniciará el próximo 7 de marzo en Europa y se extenderá hasta fines de año con más de 70 fechas que incluyen a países de América Latina como México, Argentina, Brasil, Chile y Perú.

BIOGRAFÍA DE SHAWN MENDES

Shawn Mendes nació el 8 de agosto de 1998 en Pickering, Toronto, Canadá. Sus padres lo bautizaron con el nombre de Shawn Peter Raul Mendes. Estudió en la Pine Ridge Secondary School, donde se graduó en junio de 2016. Desde el año 2012 comenzó a seguir tutoriales de guitarra por YouTube; “Hey, Soul Sister”, de Train, fue el primer tema que aprendió.

Cuando Shawn Mendes empezó a dominar la guitarra, decidió empezar a publicar en Vine videoclips de canciones versionadas. Así, alcanzó la popularidad con una versión acústica de “As Long as You Love Me”, de Justin Bieber.

En solo dos meses de haber iniciado con los videos en Vine, el artista empezó a obtener gran notoriedad y sus videos, muchas visualizaciones, ganando una cuantiosa cantidad de seguidores. Fue tal su éxito, que en el tercer mes realizó su primer concierto en vivo en Toronto, al que asistieron seiscientas personas. Shawn Mendes se dio cuenta que sus videos era una gran vitrina para mostrar sus habilidades para el canto. También generó un gran lazo con sus seguidores y en ocasiones seguía sus recomendaciones en cuanto a canciones para interpretar.

A medida que la popularidad de Shawn Mendes crecía, el interés de representantes de la música y disqueras se hacía cada vez más grande. A principios de 2014, Andrew Gertler, de Warner Music Group, vio a Mendes en YouTube y quedó encantado por lo que lo buscó a través de su madre.

En tanto, el mánager encargado de A&R de Island Records, Ziggy Chareton, vio el talento del joven y convenció a los padres de Mendes para llevarlo a la sede de Island en Nueva York, para reunirse con el presidente del sello, David Massey. Al mismo tiempo, otros sellos como Atlantic, RCA, Republic y Warner estaban interesados en él.

Finalmente, Shawn y sus padres se decidieron por firmar un contrato de grabación con Island. Eso sí, antes de firmar su contrato discográfico, Mendes se embarcó en una gira musical como un miembro de MagCon Tour junto a otros artistas jóvenes.

CARRERA MUSICAL DE SHAWN MENDES

El 26 de junio de 2014, el sello que lo representaba publicó el sencillo “Life of the Party” en iTunes, y al poco tiempo había sobrepasado las 100.000 unidades vendidas. La canción entró en el puesto 24 del Billboard Hot 100 de Estados Unidos en su primera semana, esto fue una sorpresa porque no había tenido ningún tipo de promoción radial, además fue uno de los artistas más jóvenes, (en ese entonces tenía quince años) en estar entre los veinticinco puestos en las listas musicales. Definitivamente, el éxito en su país fue notable: obtuvo el puesto número 9 del Canadian Hot 100.

El artista canadiense ganó el galardón mejor estrella web de música en los Teen Choice Awards 2014 y se catapultó como el tercer artista musical con más seguidores en Vine. Su primer álbum de estudio “Handwritten” logró entrar en su primera semana al puesto 1 de la lista de éxitos Billboard 200.

En Estados Unidos vendió más de 370.000 unidades, por ello, la Recording Industry Association of America (RIAA) le otorgó la certificación de platino. Asimismo, el tercer sencillo del álbum, titulado “Stitches”, alcanzó el puesto número 4 en la Billboard Hot 100 y fue el primer tema que ingresó a los diez primeros puestos de las listas musicales de Norteamérica.

Para 2016 había vendido más de un millón de copias y ya era catalogado como uno de los 25 adolescentes más influyentes de la revista Time, lo que le llevó a abrir el concierto de inicio de gira de Taylor Swift “The 1989 World Tour”. Luego de ello, Forbes lo colocó en la lista de los músicos jóvenes más exitosos.

En marzo de 2016, inició su segunda gira musical 'Shawn Mendes World Tour' por Estados Unidos y Canadá, y también tuvo algunos conciertos en países de Europa.

En 2018, el canadiense lanzó su tercer álbum de estudio bajo el nombre “Shawn Mendes”. El álbum fue grabado a lo largo de tres a cuatro meses entre Malibú, California y Port Antonio, Jamaica. Mendes reveló que para hacer esta producción se inspiró en Justin Timberlake, Kings of Leon, Kanye West y Daniel Caesar.

CANCIONES, DISCOS Y VIDEOS DE SHAWN MENDES

Handwritten (2015)

Primer álbum del cantante y compositor canadiense. Fue publicado el 14 de abril de 2015 por Island Records. Asimismo, debutó en el número uno en la lista Billboard 200 de Estados Unidos con 119.000 copias vendidas en su primera semana.

Edición estándar:

​

1. Life Of The Party

2. Stitches

3. Never Be Alone

4. Kid in Love

5. I Don't Even Know Your Name

6. Something Big

7. Strings

8. Aftertaste

9. Air (featuring Astrid S)

10. Crazy

11. A Little Too Much

12. This Is What It Takes



Edición Deluxe (bonus tracks):

​

​13. Bring It Back

14. Imagination

15. The Weight



iTunes Edición Deluxe (bonus track):

​

16. Life of the Party (Acústico)



Versión exclusiva (bonus tracks):

​

16. Don't Want Your Love

17. Lost

18. Handwritten Demos



Illuminate (2016)

Es el segundo álbum de estudio del cantante y compositor canadiense Shawn Mendes. Fue lanzado el 23 de setiembre de 2016, bajo Island Records y Universal Music. Fue uno de los discos más vendidos de ese año.

Edición estándar:



1. Ruin

2. Mercy

3. Treat You Better

4. Three Empty Words

5. Don't Be a Fool

6. Like This

7. No Promises

8. Lights On

9. Honest

10. Patience

11. Bad Reputation

12. Understand

13. There’s Nothing Holdin’ Me Back



Edición Deluxe (bonus tracks):

​

14. Hold On

15. Roses

16. Mercy (Acústico)



Shawn Mendes (2018)

Shawn Mendes es el tercer álbum de estudio del cantante. Fue lanzado a través de Island Records el 25 de mayo de 2018. La portada del disco fue realizada por el artista brasileño Marcelo Monreal.

Edición estándar:

​

1. In My Blood

2. Nervous

3. Lost in Japan

4. Where Were You in the Morning?

5. Like to Be You (con Julia Michaels)

6. Fallin' All in You

7. Particular Taste

8. Why

9. Because I Had You

10. Queen

11. Youth (con Khalid)

12. Mutual

13. Perfectly Wrong

14. When You're Ready



Edición Deluxe (bonus tracks):



15. In My Blood (Acústico)

16. Youth (Acústico con Khalid)



VIDEOS

In My Blood. Según Shawn, esta canción es la más cercana a su corazón, esta relata su experiencia luchando contra la ansiedad.



Treat you better. Con esta canción, Shawn se declaró un romántico empedernido. Sus seguidores afirman que el canadiense podría ser el mejor novio de todos.



Roses. Shawn dedica la canción a una chica de la que estaba enamorado, pero esta gustaba de otro chico. En la canción cuestiona su amor por esta chica y el miedo que tiene por su rechazo.



LOS TOURS DE SHAWN MENDES

ShawnsFirstHeadlines (2014-15)

El #ShawnsFirstHeadlines fue la primera gira musical del cantante canadiense, para la promoción de su primer álbum "Handwritten". La gira comenzó en Nueva York el 15 noviembre de 2014 y terminó en Estocolmo, Suecia el 18 de setiembre de 2015.

Norteamérica 2014

5 de noviembre de 2014 - New York

26 de noviembre de 2014 - Los Ángeles

30 de noviembre de 2014 - Toronto

Europa 2014

23 de febrero de 2015 - Estocolmo

25 de febrero de 2015 - Berlín

1 de marzo de 2015 - París

4 de marzo de 2015 - Londres

Norteamérica 2015

8 de abril de 2015 - Miami

10 de abril de 2015 - Atlanta

11 de abril de 2015 - Nashville

12 de abril de 2015 - St. Louis

14 de abril de 2015 - Minneapolis

15 de abril de 2015 - Milwaukee

17 de abril de 2015 - Denver

19 de abril de 2015 - Dallas

21 de abril de 2015 - Scottsdale

22 de abril de 2015 - Anaheim

24 de abril de 2015 - San Francisco

23 de mayo de 2015 - Valdosta

24 de mayo de 2015 - Orlando

26 de mayo de 2015 - Charlotte

27 de mayo de 2015 - Richmond

29 de mayo de 2015 - Albany

31 de mayo de 2015 - Dayton

7 de junio de 2015 - Uncasville

9 de junio de 2015 - Hampton Beach

10 de junio de 2015 - Huntington

27 de junio de 2015 - Darién

28 de junio de 2015 - Hershey

9 de julio de 2015 - Jackson

16 de julio de 2015 - Columbus

21 de julio de 2015 - Cleveland

22 de julio de 2015 - Indianápolis

2 de agosto de 2015 - Regina

4 de agosto de 2015 - Edmonton

5 de agosto de 2015 - Calgary

7 de agosto de 2015 - Portland

16 de agosto de 2015 - Los Ángeles

Europa 2015



2 de setiembre de 2015 - Madrid

15 de setiembre de 2015 - Londres

17 de setiembre de 2015 - Oslo

18 de setiembre de 2015 - Estocolmo

Shawn Mendes World Tour (2016)

El Shawn Mendes World Tour fue la segunda gira de conciertos de Shawn Mendes, en apoyo de su álbum "Handwritten". La gira comenzó en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 5 de marzo de 2016 y concluyó el 18 de marzo de 2017 en Manila, Filipinas.

Norteamérica

5 de marzo de 2016 - New York

6 de marzo de 2016 - Houston

19 de marzo de 2016 - Orlando

Europa

16 de abril de 2016 - Colonia

17 de abril de 2016 - Ámsterdam

19 de abril de 2016 - Frederiksberg

21 de abril de 2016 - Estocolmo

22 de abril de 2016 - Oslo

24 de abril de 2016 - Berlín

27 de abril de 2016 - Milán

29 de abril de 2016 - Madrid

2 de mayo de 2016 - París

5 de mayo de 2016 - Londres

6 de mayo de 2016 - Londres

8 de mayo de 2016 - Lisboa

Norteamérica

15 de julio de 2016 - Boca Ratón

16 de julio de 2016 - San Agustín

17 de julio de 2016 - Atlanta

19 de julio de 2016 - San Antonio

20 de julio de 2016 - Grand Prairie

22 de julio de 2016 - Phoenix

23 de julio de 2016 - San Diego

24 de julio de 2016 - San José

26 de julio de 2016 - Seattle

27 de julio de 2016 - Vancouver

30 de julio de 2016 - Magna

31 de julio de 2016 - Broomfield

2 de agosto de 2016 - Saint Paul

4 de agosto de 2016 - West Allis

5 de agosto de 2016 - Rosemont

6 de agosto de 2016 - San Luis

7 de agosto de 2016 - Nashville

10 de agosto de 2016 - Detroit

12 de agosto de 2016 - Baltimore

13 de agosto de 2016 - Hamburg

14 de agosto de 2016 - Filadelfia

16 de agosto de 2016 West Long Branch

17 de agosto de 2016 - Lowell

19 de agosto de 2016 - Uncasville

20 de agosto de 2016 - Hershey

21 de agosto de 2016 - Toronto

10 de septiembre de 2016 - New York

Oceanía

1 de noviembre de 2016 - Sídney

2 de noviembre de 2016 - Sídney

Asia

18 de marzo de 2017 - Manila

Illuminate World Tour (2017)

El Illuminate World Tour fue la tercera gira de conciertos de Shawn Mendes para promocionar su álbum de estudio "Illuminate" (2016). La gira comenzó en Glasgow, Escocia, el 27 de abril de 2017 y finalizó el 18 de diciembre de 2017 en Tokio, Japón.

Europa

27 de abril de 2017 - Glasgow

28 de abril de 2017 - Mánchester

30 de abril de 2017 - Oberhausen

1 de mayo de 2017 - Ámsterdam

3 de mayo de 2017 - Berlín

4 de mayo de 2017 - Viena

6 de mayo de 2017 - Milán

9 de mayo de 2017 - Madrid

10 de mayo de 2017 - Lisboa

12 de mayo de 2017 - Barcelona

14 de mayo de 2017 - Zúrich

15 de mayo de 2017 - Múnich

17 de mayo de 2017 - Estocolmo

19 de mayo de 2017 - Bærum

21 de mayo de 2017 - Copenhague

22 de mayo de 2017 - Hamburgo

24 de mayo de 2017 - París

25 de mayo de 2017 - Bruselas

30 de mayo de 2017 - Dublín

1 de junio de 2017 - Londres

2 de junio de 2017 - Londres

Norteamérica

6 de julio de 2017 - Portland

8 de julio de 2017 - Vancouver

9 de julio de 2017 - Seattle

11 de julio de 2017 - Oakland

12 de julio de 2017 - Los Ángeles

14 de julio de 2017 - San Diego

15 de julio de 2017 - Glendale

17 de julio de 2017 - Denver

19 de julio de 2017 - Dallas

21 de julio de 2017 - San Antonio

22 de julio de 2017 - Houston

25 de julio de 2017 - Tampa

26 de julio de 2017 - Miami

28 de julio de 2017 - Orlando

29 de julio de 2017 - Duluth

31 de julio de 2017 - Nashville

2 de agosto de 2017 - Cleveland

3 de agosto de 2017 - Rosemont

5 de agosto de 2017 - Omaha

6 de agosto de 2017 - Saint Paul

11 de agosto de 2017 - Toronto

12 de agosto de 2017 - Toronto

14 de agosto de 2017 - Montreal

16 de agosto de 2017 - Brooklyn

17 de agosto de 2017 - Newark

19 de agosto de 2017 - Washington D. C.

20 de agosto de 2017 - Pittsburgh

22 de agosto de 2017 - Filadelfia

23 de agosto de 2017 - Boston

Latinoamérica

16 de setiembre de 2017 - Río de Janeiro

Oceanía

25 de noviembre de 2017 - Auckland

29 de noviembre de 2017 - Brisbane

1 de diciembre de 2017 - Sídney

3 de diciembre de 2017 - Melbourne

6 de diciembre de 2017 - Perth

Asia

9 de diciembre de 2017 - Singapur

11 de diciembre de 2017 - Bangkok

13 de diciembre de 2017 - Hong Kong

18 de diciembre de 2017 - Tokio

Shawn Mendes: The World Tour (2019)

Shawn Mendes anunció a través de su cuenta de Instagram todas las fechas de su gira mundial de 2019, con la que recorrerá Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

Europa

7 de marzo de 2019 - Ámsterdam

10 de marzo de 2019 - Amberes

11 de marzo de 2019 - Berlín

13 de marzo de 2019 - Oslo

15 marzo de 2019 - Estocolmo

16 marzo de 2019 - Copenhague

18 marzo de 2019 - Colonia

19 marzo de 2019 - París

21 marzo de 2019 - Múnich

23 marzo de 2019 - Bolonia

24 marzo de 2019 - Turín

26 marzo de 2019 - Barcelona

28 marzo de 2019 - Lisboa

30 marzo de 2019 - Montpellier

31 marzo de 2019 - Zúrich

2 abril de 2019 - Cracovia

3 abril de 2019 - Viena

6 Abril de 2019 - Glasgow

7 Abril de 2019 - Manchester

9 Abril de 2019 - Birmingham

10 Abril de 2019 - Leeds

13 abril de 2019 - Dublín

16 Abril de 2019 - London

17 Abril de 2019 - London

Norteamérica

12 de junio de 2019 - Portland

14 de junio de 2019 - Vancouver

16 de junio de 2019 - Edmonton

19 de junio de 2019 - Winnipeg

21 de junio de 2019 - St Paul

22 de junio de 2019 - Des Moines

27 de junio de 2019 - Chicago

30 de junio de 2019 - St Louis

2 de julio de 2019 - Denver

5 de julio de 2019 - Los Angeles

8 de julio de 2019 - San Diego

9 de julio de 2019 - Glendale

11 de julio de 2019 - Sacramento

13 de julio de 2019 - Oakland

16 de julio de 2019 - Salt Lake City

19 de julio de 2019 - Kansas City

20 de julio de 2019 - Tulsa

22 de julio de 2019 - Dallas

23 de julio de 2019 - San Antonio

25 de julio de 2019 - Houston

27 de julio de 2019 - Tampa

28 de julio de 2019 - Miami

30 de julio de 2019 - Orlando

31 de julio de 2019 - Atlanta

2 de agosto de 2019 - Nashville

5 de agosto de 2019 - Detroit

6 de agosto de 2019 - Pittsburgh

Latinoamérica

30 de noviembre de 2019 - São Paulo

3 de diciembre de 2019 - Río de Janeiro

6 de diciembre de 2019 - Buenos Aires

10 de diciembre de 2019 - Santiago

14 de diciembre de 2019 - Lima

17 de diciembre de 2019 - Monterrey

20 de diciembre de 2019 - Ciudad de México

FOTOS DE INSTAGRAM DE SHAWN MENDES

REDES SOCIALES DE SHAWN MENDES

Instagram: @shawnmendes

Facebook: @shawnmendesofficial

Twitter: @shawnmendes