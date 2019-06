Shawn Mendes y Camila Cabello anuncian su nuevo single: "Señorita"

Shawn Mendes y Camila Cabello vuelven a unir fuerzas para lanzar una nueva canción. Se trata de "Señorita", tema del que habían bromeado en redes sociales.

La nueva producción musical de Camilia Cabello con Shawn Mendes llegará el viernes 21 de junio, y los fanáticos se emocionaron con el pronto lanzamiento.

Asimismo, los seguidores de los intérpretes están encantados por verlos nuevamente juntos, pues desde el 2014 ellos han estado hablando sobre una posible relación, pese a que tanto Camila Cabello como Shawn Mendes han aclarado que sólo son amigos.

Como se conoce, esta no es la primera colaboración de los artistas, pues la ex cantante de Fifth Harmony y el artista canadiense grabaron en el 2015 su primer y exitoso tema en conjunto titulado “I Know What You Did Last Summer”.

Cabe señalar que actualmente Camila Cabello se encuentra trabajando en su segundo disco en solitario y pronto aparecerá en el nuevo disco de Ed Sheeran, mientras que Shawn Mendes continúa su gira internacional, la cual llegará a Perú el 14 de diciembre en el Jockey Club.