El joven y talentoso cantante tiene problemas de ansiedad; por lo que ha recurrido a terapias para tratar esta condición. La primera vez que habló respecto al tema fue con su canción “In My Blood”, y desde entonces ha sido abierto al respecto y cómo lo maneja. "Todo dolor es temporal, y el problema es la ansiedad, y por qué es tan difícil de entender para las personas que no lo tienen, es que es muy aleatorio y te golpea en momentos que no te lo esperas", dijo en el podcast The Dan Wootton Interview. También comentó que "aveces dura dos horas, a veces dura un día y a veces dura cinco minutos. El punto de la canción es que no importa cuánto dure, puedes salir por el otro extremo más fuerte y siempre por el otro extremo". (Foto: @shawnmendes).