Shawn Mendes ya está en Lima. El cantante pop del momento arribó al promediar las 3:30 p.m. de este jueves al Aeropuerto Jorge Chávez en un vuelo privado proveniente de Santiago de Chile.

Decenas de fans lo esperaron desde tempranas horas del día con pancartas y mensajes de bienvenida. Sin embargo, por medidas de seguridad, el cantante de 21 años se retiró por otra área del aeropuerto hacia el hotel en el que se hospedará en la ciudad.

Así lució el Jorge Chávez para la llegada de Shawn Mendes a Lima:

JAJAJAJAJAJA NOS AMO PORQUE POR TODO NOS ALTERAMOS, TIPO LA COMIONETA ES NEGRA, YAA VA A SALIR xdd #ShawnMendesTheTourPeru pic.twitter.com/XHONyxeTQ5 — c a r o l 🇵🇪 (@shawnnftharry) December 12, 2019

ADENTRO DEL AEREOPUERTO AÚN NO PASA NADA DE NADA CHICXS, YA LLEGÓ SHAWN, PERO AÚN NO SALE #ShawnMendesTheTourPeru pic.twitter.com/zNX6fMIkcc — c a r o l 🇵🇪 (@shawnnftharry) December 12, 2019

el mar de gente que hay en perú nanana señores shawn va a saber lo que es ser recibido POR LA MEJOR HINCHADA DEL MUNDO 🇵🇪🇵🇪 #ShawnMendesTheTourPeru pic.twitter.com/dnauay90Bz — mar,, (@itsmaarbm) December 12, 2019

Se hizo lo que se pudo pero la cagaron, me dan cólera.

#ShawnMendesTheTourPeru pic.twitter.com/8MARSNBaAG — Andrea 🇵🇪 (@beandbu8) December 12, 2019

Como momento anecdótico, el actor Andrés Wiese, conocido por su rol protagónico en la serie “Al fondo hay sitio”, llegó a Lima proveniente de Madrid y se encontró con la muchedumbre que aguardaba por el intérprete de “Stitches”.

man esa gente que vió a Andres Wiese en el aeropuerto y no le pidió foto??????????????? ¿¿¿¿???? premio doble man, oferton #ShawnMendesTheTourPeru pic.twitter.com/48KiIZPHli — c a r o l 🇵🇪 (@shawnnftharry) December 12, 2019

La comitiva de bienvenida para el artista también estuvo presente en el hotel en el que se hospeda la estrella.

SI JAKE DICE QUE SE VAYAN ATRÁS, USTEDES DE CALLAN Y HACEN CASO, OKAY??? #ShawnMendesTheTourPeru pic.twitter.com/P37xKs1eNv — c a r o l 🇵🇪 (@shawnnftharry) December 12, 2019

Pero sus fans tampoco pudieron tener contacto directo con él durante su ingreso.

Shawn ya entró al hotel HICIMOS TORO ESE LLANTO POR NARA #ShawnMendesTheTourPeru pic.twitter.com/Jv5rvMceVp — Alermz31 (@AleRMZ31) December 12, 2019

“Shawn Mendes: The Tour” empezó su tramo latinoamericano el 29 de noviembre en Sao Paulo. Tras pasar por Argentina y Chile, la gira aterrizará en Lima este sábado. En junio, pocos días después de que se anunciara la fecha en Lima, se logró el ‘sold out’ (la venta total) de las entradas disponibles. Sin embargo, Move Concerts, empresa a cargo del espectáculo, puso a la venta un pequeño lote de entradas. Hasta el miércoles quedaban menos de 10 boletos.

Durante su estancia en Chile y Argentina, el artista fue visto realizando paseos por la ciudad. En Santiago incluso aprovechó para ir al gimnasio. Se desconoce cuál será su agenda en el Perú, pero tendrá el viernes libre.

Aparentemente, Shawn Mendes teve os AirPods furtados quando estava na academia hoje em Santiago, Chile. De acordo com os fãs presentes, Jake, seu segurança pessoal, se certificou de que os fones de ouvido não estavam mais onde haviam deixado. pic.twitter.com/U4jYWHr3Ty — Portal Shawn Mendes (@PortalSMBRA) December 11, 2019

Este es el setlist previsto para el concierto de Shawn Mendes en Lima:

Lost in Japan

There's Nothing Holdin' Me Back

Nervous

Stitches

Señorita / I Know What You Did Last Summer / Mutual

Bad Reputation

Never Be Alone

I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)

Because I Had You

A Little Too Much / Because I Had You / Patience / When You're Ready

Life of the Party

Like to Be You

Ruin

Treat You Better

Particular Taste

Where Were You in the Morning?

Fallin' All in You

Youth

If I Can't Have You

Why

Mercy





Encore:

Fix You (Coldplay cover)

In My Blood