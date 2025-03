El cantante canadiense Shawn Mendes sorprendió a sus fans peruanos al enviar un mensaje especial, a pocos días de ofrecer su esperado concierto el martes 1 de abril en Costa 21 de San Miguel. Aún quedan entradas disponibles a través de Teleticket.

El cantante Shawn Mendes volverá a presentarse en el Perú luego de seis años de ausencia, por lo que no dudó en enviar un mensaje a sus seguidores, quienes esperan con ansias el reencuentro.

“Los amo mucho, nos vemos pronto”, se le oye decir al canadiense, quien llega a Perú como parte de su gira “Solo para amigos y familia”.

“No puedo esperar a volver a su hermoso país. Estaré el 1 de abril en Costa 21. Te amo mucho, nos vemos pronto”, añadió el artista internacional.

Como se sabe, Shawn Mendes ha recorrido parte de Latinoamérica en este tour que lo lleva a países como Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, Argentina y Brasil.

Shawn Mendes acaba de culminar un exitoso recital en Argentina donde sorprendió a sus fans al cantar “Gracias a la vida”, en memoria de Mercedes Sosa y a todo su público de ese país. De esta manera, no se descarta que pueda interpretar un tema en homenaje al Perú.

El cantante ha prometido un repaso con temas clásicos como “There’s Nothing Holdin Me Back”, “Treat You Better”, “Señorita”, “Wonder”, “Stitches”, entre muchos otros. El concierto de Shawn Mendes se realizará el 1 de abril en Costa 21 de San Miguel.

