Shawn Mendes en Lima: se agotaron todas las entradas para su concierto

Shawn Mendes se ha convertido en uno de los rostros más populares del momento. El reciente lanzamiento del single “Señorita”, junto a Camila Cabello y su exitosa gira mundial, son algunos de los hitos más importante de su carrera en lo que va del año. Así mismo y tal como ocurrió en Europa, Reino Unido, Norte América y Australia; el tour por Latinoamérica será una seguidilla de conciertos sold out en la que Perú no es la excepción y recibirá al músico a casa llena.

El intérprete de ‘There’s nothing holdin me back’ y nominado al GRAMMY ha liderado todas las listas de éxitos de los últimos años y la semana pasada volvió a ser noticia mundial al presentar un tema en colaboración con Camila Cabello. El videoclip acumuló el primer día más de 2.5 millones de visitas en pocas horas y fue lo más comentado en redes sociales. La canción es un hit y ya se postula como una de las favoritas para ser el tema más bailado de esta temporada. Sin duda, una nueva anotación de la estrella canadiense que no deja de sorprender a sus seguidores.



"Shawn Mendes: The Tour” empezó el 7 de marzo en Europa y se extenderá hasta fines de año con más de 70 fechas que incluyen a países de América Latina como México, Argentina, Brasil, Chile y, por supuesto, Perú. El músico ha prometido un show inolvidable en cada ciudad que visitará. Hoy, con la confirmación del sold out, lo único que queda para los afortunados fans que consiguieron entradas es especular sobre el increíble setlist que el canadiense presentará en Lima.



El cantante y compositor multiplatino nacido en Toronto, nominado al Grammy Shawn Mendes, lanzó su esperado tercer álbum homónimo el año pasado. El disco debutó en el puesto número 1 en la lista Billboard 200. El álbum se convirtió en uno de los estrenos más vendidos de 2018 y convirtió a Shawn en el tercer artista en solitario más joven en tener tres álbumes # 1 consecutivos.