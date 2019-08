MTV VMAs 2019: Shawn Mendes llegó a la alfombra roja sin Camila Cabello

Aunque sus fans esperaban una primera alfombra roja en pareja, Shawn Mendes desfiló en solitario a su llegada a la entrega de los MTV Video Music Awards 2019. Camila Cabello, su flamante novia, recién lo acompañará en el escenario cuando canten juntos "Señorita", el hit que ha marcado su romance como sus carreras musicales.

Shawn Mendes postula en los MTV VMas a 5 premios; entre ellos Artista del año y Mejor colaboración, por su ya mencionada canción a dúo con la cantante cubana.

A la alfombra roja de los MTV Video Music Awards, el intérprete de "There's Nothing Holdin' Me Back" llegó con un llamativo sastre de color verde. Acaparó todos los flashes:

Los VMAs 2019 se llevan a cabo en el pabellón Prudential Center de Nueva Jersey con la conducción de Sebastian Manislaco.