Shirley Iparraguirre conquista la cumbia con “La Indecorosa” y apunta a un 2026 de despegue

La talentosa cantante trujillana Shirley Iparraguirre sigue consolidando su camino en la música tropical con el lanzamiento de su versión en cumbia de “La Indecorosa”, tema que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y viene ganando gran aceptación entre el público.

La artista también expresó su agradecimiento por el respaldo que ha recibido tras la grabación del tema “Por culpa de mi orgullo”, adaptado al ritmo de cumbia, canción que en pocos días ha logrado gran repercusión en redes sociales. “Tenía varios temas en carpeta, pero este me encantó especialmente por su ritmo latino y por la fuerza que tiene dentro de la cumbia”, comentó.

Con una trayectoria sólida en el medio artístico, Iparraguirre asegura que su crecimiento se debe únicamente a su talento y trabajo constante. “Esta carrera es de largo aliento, es difícil, pero seguimos en la lucha y estoy segura de que este 2026 será el año del despegue para mí”, señaló la cantante.

Entre sus logros recientes destaca “La Indecorosa”, tema que ya supera los 2 millones de reproducciones en plataformas digitales. La canción también fue interpretada ante más de 15 mil personas durante el homenaje al patriarca de la cumbia, Víctor Yaipén, realizado en la Plaza Norte, donde compartió escenario con figuras internacionales como Elvis Crespo, además de agrupaciones peruanas como Grupo 5 y Orquesta Candela, así como el productor y músico Tony Succar.

Además, la artista realizó una colaboración con la agrupación Son Calientes, cuyo videoclip del tema “La Indecorosa” ya se encuentra disponible en YouTube.

La cantante señaló que continúa trabajando en nuevas producciones musicales y en la preparación de más lanzamientos que verán la luz en los próximos meses. Su objetivo es seguir consolidándose dentro de la cumbia peruana y llegar a nuevos públicos dentro y fuera del país.

Asimismo, Shirley Iparraguirre destacó el cariño que recibe de sus seguidores en cada presentación y en redes sociales, lo que la motiva a seguir apostando por su carrera artística y por llevar su música a más escenarios.

Como parte de su agenda artística, Shirley Iparraguirre será una de las artistas invitadas en Fiesta Rústica, considerada una de las celebraciones más grandes del verano. El evento se realizará este sábado 14 de marzo desde la 1 de la tarde en La Granjita de Rústica, ubicada en El Arriero de Pachacámac, donde la cantante promete hacer bailar al público con lo mejor de su repertorio tropical.