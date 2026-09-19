Shirley Iparraguirre sorprende con dos nominaciones en los Premios Unidad Latin Music Awards: ¿por qué categorías compite?

Shirley Iparraguirre recibió una noticia que tomó por sorpresa. La artista peruana consiguió dos nominaciones en los Premios Unidad Latin Music Awards, donde competirá con “La indecorosa”, una canción con la que busca llevar la propuesta de la cumbia peruana a una vitrina internacional.

La intérprete figura entre las nominadas en las categorías Artista revelación y Mejor canción Re Make del año. En esta última categoría, su propuesta comparte competencia con representantes de la música mexicana, entre ellos la reconocida cantante Ana Gabriel, además de un grupo mexicano.

La presencia de Iparraguirre en estos premios también pone en escena a la cumbia peruana frente a otras propuestas latinoamericanas. Su nominación representa una oportunidad para mostrar el trabajo que vienen realizando artistas nacionales que buscan abrirse espacio fuera del país.

En este proceso, la artista cuenta con el respaldo de su mánager, Édgar Mimbela, quien viene trabajando en el impulso de la cumbia y otros géneros musicales peruanos en el exterior. La internacionalización de estos ritmos supone un reto, pero también una oportunidad para que los artistas nacionales puedan mostrar su trabajo en nuevos mercados.

La apuesta pasa por presentar material discográfico de calidad y fortalecer la presencia de la música peruana fuera del país. En ese escenario, la cumbia peruana busca aprovechar su propio estilo y propuesta para conectar con públicos internacionales.

Otro de los objetivos es seguir impulsando el talento nacional. Perú cuenta con artistas y propuestas musicales que buscan crecer fuera de sus fronteras, aunque para ello también resulta importante el respaldo y las oportunidades que permitan desarrollar sus carreras.

En ese camino, “La indecorosa” se ha convertido en una de las canciones importantes para Shirley Iparraguirre. La doble nominación en los Premios Unidad Latin Music Awards abre ahora una nueva posibilidad para la artista y su equipo, que buscan continuar llevando la cumbia peruana a otros públicos.

La ceremonia de los Premios Unidad Latin Music Awards se realizará el 9 de octubre en Nueva York, donde se conocerán los resultados de las distintas categorías. Para Shirley Iparraguirre, será una nueva oportunidad de representar a la música peruana y continuar creciendo en el ámbito internacional.

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