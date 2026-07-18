Show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 EN VIVO: Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber hacen historia
Sigue minuto a minuto el primer show de medio tiempo realizado en una final de la Copa del Mundo, un espectáculo sin precedentes que reunirá a grandes estrellas internacionales durante el España vs. Argentina.
Shakira, Justin Bieber y Madonna entre los artistas que encabezarán el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. (Fotos: AP / Difusión/ Warner Music)
España y Argentina disputan la gloria, pero el fútbol no será el único protagonista. Por primera vez, una final del Mundial tendrá un espectáculo de medio tiempo con algunas de las estrellas más grandes de la música.
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¡Buenas tardes! Bienvenidos a la cobertura EN VIVO del histórico show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. Desde aquí seguiremos cada detalle, canción y sorpresa.
España y Argentina disputan la gloria, pero el fútbol no será el único protagonista. Por primera vez, una final del Mundial tendrá un espectáculo de medio tiempo con algunas de las estrellas más grandes de la música.