Durante once minutos, el fútbol cederá el centro de la cancha a la música. La final del Mundial 2026 no solo definirá al nuevo campeón entre España y Argentina: también marcará un hecho inédito en la historia del torneo con la realización de su primer show de medio tiempo.

El espectáculo reunirá a algunas de las figuras más reconocidas de la música internacional y se desarrollará este domingo 19 de julio en el estadio Nueva York Nueva Jersey, conocido comercialmente como MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Estados Unidos.

¿A qué hora comienza el show?

La final entre España y Argentina empezará a las 2:00 p. m., hora peruana. De acuerdo con Global Citizen, el espectáculo está programado aproximadamente para las 2:45 p. m., después de que concluya el primer tiempo. El horario podría variar algunos minutos dependiendo del tiempo añadido y de las incidencias del partido.

El show tendrá una duración de 11 minutos. Para instalar y retirar la plataforma sobre el campo será necesario ampliar el descanso habitual, aunque la FIFA no ha precisado públicamente cuánto durará en total el entretiempo.

¿Quiénes cantarán?

Los artistas principales serán Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber, quienes compartirán el escenario en una producción diseñada especialmente para la final.

A ellos se sumarán el cantante nigeriano Burna Boy, el director venezolano Gustavo Dudamel, el coro infantil PS22 Chorus y los integrantes de Coldplay. Dudamel dirigirá una formación integrada por músicos de la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

También participarán el grupo de danza ugandés Ghetto Kids, el cantante australiano Emmanuel Kelly y personajes de Sesame Street y The Muppets, entre ellos Kermit —conocido en Latinoamérica como la rana René— y Miss Piggy.

Una de las presentaciones más esperadas será la de Shakira junto a Burna Boy. Ambos interpretarán “Dai Dai”, canción oficial del Mundial 2026 vinculada a la campaña educativa impulsada por la FIFA y Global Citizen.

¿Quiénes participarán de la ceremonia de clausura?

Robbie Williams

Laura Pausini

Jennifer Hudson

Nicole Scherzinger

Tom Cruise

El youtuber IShowSpeed

Un espectáculo dirigido por Chris Martin

La propuesta artística fue curada por Chris Martin, vocalista de Coldplay. La producción está a cargo de Global Citizen, en alianza con Live Nation y la compañía especializada Done + Dusted.

Más allá del despliegue musical, el show busca respaldar el FIFA Global Citizen Education Fund, un fondo que pretende recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso de niños y adolescentes a la educación y al fútbol.

Hasta el momento, la iniciativa ha reunido más de 50 millones de dólares. Además, un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial ha sido destinado al fondo.

¿Dónde ver el show en Perú?

La final, incluido el espectáculo de medio tiempo, podrá verse en señal abierta a través de América Televisión. También estará disponible mediante América tvGO y las plataformas digitales oficiales de América Deportes.

Para no perderse la presentación, la recomendación es conectarse desde el inicio del encuentro, programado para las 2:00 p. m., pues el show comenzará alrededor de las 2:45 p. m.