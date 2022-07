Manuel Ruiz McMillan recuerda a varios fanáticos haciendo cola a las 10 de la mañana fuera de las instalaciones del primer Festival Internacional del Vinilo (FIV), que se celebró el año pasado. Estaban listos para el “buceo”, la búsqueda compulsiva de discos que, por su extrañeza o alguna otra razón, se han convertido con el tiempo en joyas por las que un coleccionista puede llegar a pagar miles de soles. “Y a pesar de que te pueda sorprender un gasto así, ellos están felices”, cuenta.

Ruiz es el organizador del FIV, evento que este fin de semana llevará a cabo su segunda edición, mucho más amplia y diversa. Porque además de la suculenta oferta vinilera, habrá conciertos en vivo y otros atractivos que lo convierten en un buen plan de fin de semana incluso para quienes no son coleccionistas. La idea es ir y disfrutar de la música; y, quién sabe, terminar capturado por la pasión melómana de sumar más y más circunferencias a los estantes en casa. Nunca es tarde.

–Desde hace unos años se habla del ‘revival’ del vinilo. ¿Qué tanto ha avanzado y qué tan promisorio o sostenible es a futuro?

Mucha gente piensa que este ‘revival’ de los discos de vinilo se da gracias a los artistas antiguos, por un tema nostálgico. Y sí, claramente hay un factor de nostalgia. Pero los discos más vendidos a nivel mundial son los discos de artistas jóvenes: los de Harry Styles, Billie Eilish, Adele, Taylor Swift, Camila Cabello, Shawn Mendes, o Bad Bunny, que tiene todos sus discos agotados. Ellos son los que realmente le han dado esta segunda vida al disco de vinilo. A nivel mundial, el crecimiento es una ola gigante, y en el Perú está creciendo mucho también, pero tenemos mucho por seguir creciendo.

En su segunda edición, el Festival Internacional del Vinilo reunirá a 30 stands con una oferta total de aproximadamente 8000 discos. (Foto: FIV)

–Respecto a ese crecimiento en el Perú: ¿es un impedimento para ello que siga siendo tan caros?

Es claramente muy caro, sobre todo si se compara con el sueldo mínimo de S/1025, cuando un disco está a S/150. En Estados Unidos, un disco simple te cuesta entre US$16 y US$25, pero eso es lo que ganas en dos horas de trabajo, y de un trabajo para alguien que está comenzando. Lo que yo creo es que en el Perú va muy de la mano con el tema pasional. El que compra un disco siempre espera la oportunidad perfecta. Al fin y al cabo, es música, y la música, como cualquier corriente artística, se sostiene en lo que te hace sentir. Por eso la pandemia fue la época en que más discos de vinilo se vendieron en el mundo, porque los discos acompañaron a la gente en sus casas.

–¿Qué otros aspectos se pueden mejorar?

Como los artistas más vendidos son los artistas jóvenes, estos chicos van a seguir creciendo. Y en ese crecimiento, van a seguir descubriendo nueva música y van a seguir compartiendo este lindo hábito de coleccionar con más personas. Además, en el Perú se están volviendo a editar discos de bandas peruanas clásicas, que también lo están comprando chicos. Y también tenemos a las nuevas bandas jóvenes. Eso hace que se esté compartiendo entre padres e hijos. Una historia que siempre cuento es que, en la primera edición del festival, un papá se llevó su disco de los Beach Boys y el hijo se llevó uno de Taylor Swift o de Billie Eilish, me parece. Entonces ya estamos hablando de que se ha vuelto algo generacional que comparten padre e hijo. A mí me parece que algo como eso solo puede pasar con el fútbol.

Cartel oficial del 2° Festival Internacional del Vinilo, que tendrá lugar este fin de semana.

–¿Qué cosas han mejorado respecto a la primera edición, del año pasado?

El salto que hemos dado entre la primera y la segunda edición es brutal. No solo porque lo estamos haciendo en un lugar como el Puericultorio Pérez Araníbar, sino porque tendremos 30 expositores –27 de lima, 2 de provincia y 1 de Argentina–. En la primera solo tuvimos 14 y no pudimos tener nada de provincia. Además, la música va a ser 100% eléctrica, ya no acústica. Van a estar bandas como Frágil, JAS, Turbopótamos y otras más indie. Van a estar firmando autógrafos. Respecto a los discos, calculamos que van a haber unos 8000 en venta.

–¿De las tiendas participantes, cuáles podrías destacar?

De los 30 stands, la gran mayoría son tiendas especializadas. Vas a poder encontrar una que es 100% en rock argentino, como LP Records; otras especializadas en discos de época, como Rebelion, por darte un ejemplo; una indie súper caleta como es Babadiscos; y también tiendas de muebles, la gente de Audiolima vendiendo tornamesas y equipos de sonido, marcas de ropa y de CDs, gente de Quilca, de Galerías Brasil, gente que tiene tiendas en Miraflores. Hemos juntado a todos.

–Después de esta edición, ¿qué te gustaría mejorar pensando en el futuro del festival?

Lo que ahorita me quita el sueño es poder llevar el festival a provincias. Parte del ADN de este festival es descentralizar la cultura. Me gustaría llevarlo porque vienen muchas personas desde provincia. Incluso sé que esta vez está viniendo gente de Chile y de Panamá, específicamente a ver discos en el festival. Entonces sabemos que está sonando afuera, y por qué no pensar que el FIV se pueda convertir en una franquicia para llevarla al extranjero.

Sepa más… A vinilear El Festival Internacional del Vinilo (FIV) celebrará su segunda edición este sábao 9 y domingo 10 de julio en el Puericultorio Pérez Araníbar de Magdalena. Además de los 30 stands participantes, habrá conciertos de Frágil, Turbopótamos, JAS, Cementerio Club, Autobús, Pinturas Rupestres y más. Las entradas están a la venta en Joinnus.com desde S/20.