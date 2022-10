Puede que Silvestre Dangond haya vivido múltiples vidas, pero definitivamente en todas ellas fue cantante de vallenato. Con una trayectoria que abarca una extensa discografía de 15 álbumes –entre colaboraciones y en solitario– y dos premios Latin Grammy, su conexión con el género se remonta a la herencia musical proveniente de su padre; pero principalmente de su padrino, Jorge Oñate (el recordado ‘Jilguero de América’), pudiéndose encontrar un pedazo de él en cada pieza musical en la que el cantante participa.

De ascendencia francesa, Silvestre creció enredado con la poesía, la metáfora y la narrativa de este género colombiano; educando su oído musical con las voces de Diomedes Díaz, Rafael Orozco, Poncho Zuleta y otros grandes exponentes de este estilo musical. “Mi conexión sentimental con el vallenato es completamente natural, vengo de la raíz. A pesar de que el género haya sufrido una transformación con el pasar de los años, como es algo tan puro que existe en mí, brota de manera espontánea”, cuenta el cantante.

Al verlo desde la superficie, podría ser criticado por los más puristas del género, ya que Silvestre es reconocido en la escena musical por hacerle un twist a los acordes tradicionales del vallenato. ¿Pero, no es eso lo que dio origen a estas composiciones? Precisamente este género nació como un sincretismo entre diversas expresiones culturales, donde instrumentos africanos e indígenas se unieron mezclando los sonidos de las flautas de gaita, los tambores y el acordeón europeo, dando inicio a un tradicional género nacido en Valledupar, Colombia.

Como cualquier fenómeno cultural, se ha adaptado a las nuevas generaciones, y son los cantantes como Silvestre Dangond los que han ayudado a que el vallenato se mantenga en vigencia. “Puedo navegar en lo puro, real y autóctono, como también en lo moderno, en géneros fuera del vallenato. Creo que ya estoy curtido con este cuento de si es vallenato o si no es vallenato, que si lo estoy acabando o lo estoy modernizando. Cuando le aporto, es despectivo; y cuando me desvío, es la noticia, el acabose. He aprendido a convivir con eso y busco más la respuesta en mi interior, que en la aprobación de la gente”, agrega.

Esta facilidad para camuflarse entre el vallenato clásico y moderno queda demostrada en su último proyecto como protagonista de la bioserie “Leandro Díaz”, un tributo a una de las almas de este género; que suma 23 episodios y se puede ver a través de Prime Video. “La vida ha sido justa con el maestro, él necesitaba una obra como la que se está haciendo. El personaje me sedujo desde el primer momento en que me ofrecieron el papel. Como mi primera experiencia en la actuación, el reto más grande fue tener que aprenderme los libretos definitivamente [ríe], además de darle vida a Leandro desde cero: el modo de caminar, el modo de hablar, los ademanes, todo”, explica.

Queda claro que su pericia para la vieja escuela de esta corriente musical está siendo inmortalizada con su incursión en la actuación, pues considera que haberle dado vida a una leyenda como Leandro Díaz va a cambiar la percepción de todo lo que ha hecho a nivel musical. Sin embargo, son varias las colaboraciones que realizó en el pasado como “intruso” del género urbano, que es justamente como nombró a su nuevo álbum de estudio. La producción que suma 13 temas fue lanzada el pasado 14 de octubre y en ella el artista nacido en La Guajira (norte de Colombia) canta junto a figuras como Maluma (”Vivir bailando”), Natti Natasha (”Justicia”), Reik (”Sé que estás con él”) y otros.

“La mayoría de las canciones que lanzamos de la mano de estrellas urbano-latinas surgieron por mera casualidad. Aproveché un momento en que todavía eran accesibles [ríe], hoy es muy complicado andar detrás de todos esos artistas. ‘Intruso’ recopila todas estas canciones en un solo disco; siento que por el momento fueron suficientes, pero tampoco podría decir que me voy a alejar por completo del género”, añade.

Para Silvestre, las barreras musicales que ha traspasado el vallenato debido a estas mixturas son demostradas con la canción “Cásate conmigo”: interpretado junto a Nicky Jam, el pegajoso tema lanzado en setiembre del 2017 no solo fue acreedor del puesto No. 1 en el Latin Airplay Chart de Billboard, sino que a la fecha su videoclip suma más de 730 millones de visualizaciones en YouTube y ha sido adaptado a diversos géneros mediante covers de sus fanáticos. “Para nadie es un secreto que el vallenato como folclor no conecta con otro público más allá del tradicional. Por ello, la satisfacción no viene del nombre ni del dinero que yo saqué de ‘Cásate conmigo’, sino de la cantidad de historias personales con las que se pudo conectar a través de la música”, cuenta.

Sin embargo, el impacto que genere en el futuro como cantante no es algo que preocupe al artista. “Simplemente es darle tiempo al tiempo, hay veces que queremos que los resultados se den enseguida, cuando en realidad muchas veces la gente termina premiando y aplaudiendo los logros después de mucho tiempo. Mi papel en el futuro del género lo decidirá el destino, pues el sacrificio ha sido muy grande como para no disfrutar del presente por pensar en el futuro”, concluye.