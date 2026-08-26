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Resumen

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Guillermo Bussinger aprendió de su padre a amar la música y del deporte, la disciplina. Antes de subir a un escenario, fue basquetbolista y, siendo adolescente, llegó a integrar la selección peruana. Pero mientras crecía en las canchas, otra pasión comenzaba a ganar terreno: la música.

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