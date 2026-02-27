Elvis Crespo y la Orquesta Candela atraviesan un momento destacado en la escena musical. En poco tiempo, su más reciente lanzamiento “Sin testigos” superó los dos millones de reproducciones, perfilándose como una de las canciones más fuertes del verano y confirmando la buena conexión entre ambas propuestas musicales.

Mientras el tema sigue creciendo en plataformas digitales, la Orquesta Candela continúa con sus giras, manteniendo una respuesta positiva del público en cada presentación.

En paralelo, la agrupación viene desarrollando nuevos proyectos musicales. Entre ellos, un trabajo realizado junto a Tomás Suárez-Vértiz, hijo del recordado Pedro Suárez-Vértiz, una colaboración que ha despertado expectativa y que refleja la apertura de la orquesta a nuevas fusiones y sonidos.

Además, en los próximos días se alista el lanzamiento del homenaje al patriarca Víctor Yaipén, un concierto completo que recoge todo lo vivido en este emotivo espectáculo. Este material, grabado el año pasado, será estrenado en los próximos días de marzo a través de YouTube, permitiendo al público revivir cada momento y apreciar a los artistas que formaron parte del evento.

El concierto ha sido catalogado como el mejor del 2025, y ahora llegará en formato visual como uno de los lanzamientos más esperados del género tropical.

La Orquesta Candela, próxima a cumplir 35 años de trayectoria en 2026, continúa trabajando en nuevos proyectos y sorpresas para sus seguidores.