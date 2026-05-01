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Sinfonía 360 anuncia nuevo show en Perú inspirado en el grupo sueco ABBA. (Foto: Difusión)
Sinfonía 360 anuncia nuevo show en Perú inspirado en el grupo sueco ABBA. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El espectáculo inmersivo Sinfonía 360 anunció su regreso a Lima con una propuesta renovada. Esta vez, el show estará inspirado en la banda sueca ABBA, responsables de éxitos como “Money, Money, Money”, “Chiquitita, “Dancing queen”, “Mamma Mia” y más.

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