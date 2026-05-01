El espectáculo inmersivo Sinfonía 360 anunció su regreso a Lima con una propuesta renovada. Esta vez, el show estará inspirado en la banda sueca ABBA, responsables de éxitos como “Money, Money, Money”, “Chiquitita”, “Dancing queen”, “Mamma Mia” y más.

Tras el éxito alcanzado con su homenaje a The Beatles, que reunió a más de 7 mil asistentes, la producción regresa con funciones únicas los días 9, 10, 15 y 23 de mayo en la Cúpula de las Artes. Las entradas están disponibles en Teleticket.

Este nuevo montaje apuesta por una experiencia sensorial completa en formato 360°, donde una orquesta sinfónica se ubica en disposición circular para envolver al público con la música. La puesta en escena combina luces, proyecciones y escenografía temática inspirada en el universo visual de ABBA.

Sinfonía 360 anuncia nuevo show en Perú inspirado en el grupo sueco ABBA. (Foto: Difusión)

El espectáculo rinde homenaje al legado del icónico cuarteto sueco conformado por Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson y Björn Ulvaeus. El recinto presentará réplicas de portadas de discos, figuras a escala y espacios interactivos que permitirán al público tomarse fotografías y sumergirse en la historia de la agrupación.

El repertorio recorrerá distintas etapas de la trayectoria de ABBA, desde sus primeros éxitos que los llevaron a la fama tras su paso por el Festival de Eurovisión, hasta los temas que los posicionaron como íconos globales. El show incluirá la interpretación de varias canciones en español, tal como el grupo las grabó en su momento.

Uno de los elementos más innovadores del espectáculo es la narrativa teatral que acompaña cada interpretación musical. Esta propuesta escénica busca intensificar la conexión emocional con el público.

“Sinfonía 360: ABBA” se presentará en funciones limitadas en la Cúpula de las Artes, con entradas disponibles desde S/50 a través de Teleticket. Las funciones serán los días 9, 10, 15 y 23 de mayo.