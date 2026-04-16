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Juan Diego Flórez en una de las presentaciones de Sinfonía por el Perú.
Juan Diego Flórez en una de las presentaciones de Sinfonía por el Perú.
/ Sinfonía por el Perú
Por Alfonso Rivadeneyra García

La organización Sinfonía por el Perú celebrará su 15.º aniversario con un concierto estelar encabezado por su fundador, el tenor peruano Juan Diego Flórez, en una presentación que busca destacar el impacto social de la música en miles de jóvenes del país.

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