La organización Sinfonía por el Perú celebrará su 15.º aniversario con un concierto estelar encabezado por su fundador, el tenor peruano Juan Diego Flórez, en una presentación que busca destacar el impacto social de la música en miles de jóvenes del país.

El evento se realizará el sábado 19 de septiembre, a las 8:00 p. m., en el Convexia Expo Center, ubicado en Santiago de Surco, al costado del Jockey Plaza, y contará con la participación de más de 140 integrantes del coro y la orquesta juvenil de la institución. La dirección musical estará a cargo de la maestra colombiana Elizabeth Vergara, quien conducirá un repertorio que combinará ópera, piezas peruanas de raíz popular y obras latinoamericanas.

La propuesta artística ha sido diseñada para reflejar tanto el nivel musical alcanzado por los participantes como el enfoque integrador que caracteriza a la organización desde su creación.

“Celebrar los 15 años de Sinfonía por el Perú es mirar con orgullo un camino en el que la música ha sido el punto de partida para generar aprendizaje, desarrollo y transformación social. Hoy, Sinfonía es un espacio seguro donde la música y la educación se unen para que niños, niñas y jóvenes crezcan, desarrollen su potencial y sueñen en grande junto a sus familias. Este aniversario reafirma nuestra convicción de que el arte y la educación tienen el poder de abrir oportunidades y fortalecer comunidades que creen en un futuro mejor”, dijo señala Juan Diego Flórez.

Fundada en el 2011, la organización ha promovido la formación musical colectiva como una herramienta de desarrollo humano, enfocándose en niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Hasta la fecha, más de 35.000 beneficiarios han pasado por sus programas.

Actualmente, Sinfonía por el Perú opera en 10 regiones del país con 25 sedes activas y mantiene presencia en México. En la actualidad, más de 6.400 participantes forman parte de sus iniciativas, varios de los cuales han continuado carreras profesionales en la música.

El concierto tendrá carácter benéfico, ya que lo recaudado será destinado al financiamiento de los programas educativos de la institución. Las entradas están disponibles a través de Joinnus, con descuentos en preventa para clientes de Interbank y suscriptores de El Comercio.