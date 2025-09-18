El guitarrista y compositor Slash anunció este miércoles el lanzamiento mundial de su álbum ‘Live at the SERPERNT Festival’ el próximo 7 de noviembre, en el que recopila los temas que interpretó el año pasado durante una parada de su concierto en Denver junto a su conjunto, Slash’s Blues Ball.

En su nuevo álbum, Slash “pone en primer plano su pasión por el blues” y “ofrece un set conmovedor que rinde homenaje a las leyendas que dieron forma al rock y al blues”, informó en un comunicado la agencia de comunicación PrimePR Group.

El lanzamiento del álbum vendrá acompañado del estreno de la película de ese concierto, organizado el 17 de julio de 2024 en el marco de la gira del popular guitarrista de Gun N’ Roses.

En la cinta se verán entrevistas entre bambalinas en las que Slash reflexiona sobre su conexión personal con el blues y comparte las historias detrás de las canciones y su reverencia por los artistas que allanaron el camino.

Slash anuncia la fecha de lanzamiento de su álbum 'Live at the SERPENT Festival'. (Foto: EFE/earMUSIC) / earMUSIC

Coincidiendo con el anuncio, el ganador de un premio Grammy lanzó hoy el sencillo ‘Oh Well (Live)’, en el que “toma el clásico de Fleetwood Mac y lo transforma en una experiencia en vivo apasionante. Canalizando las raíces blues de Peter Green y desplegando su propia potencia”.

Este tema será uno de los quince que compondrán el álbum, entre los que también se incluyen ‘Parchman Farm Blues’, ‘Killing Floor’, o ‘Big Legged Woman’, divididos en dos discos.

La banda Blues Ball de Slash está formada por Slash en la guitarra principal y rítmica, Teddy “ZigZag” Andreadis (teclados, armónica, voz), Tash Neal (guitarra rítmica, voz), Johnny Griparic (bajo, coros) y Michael Jerome (batería).

La gira SERPENT de Slash, acrónimo en inglés de ‘Solidaridad, Compromiso, Restauración, Paz, Igualdad y Tolerancia’, contó con más de 23 fechas el verano del año pasado durante las que el grupo recaudó más de 125.000 dólares para una ONG que apoya la salud mental, la igualdad socioeconómica y la justicia.

Con información de EFE