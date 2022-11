Slash: "Llegará el momento en que el rock se purificará"

Slash es seguramente uno de los músicos más carismáticos en un mundo tan egocéntrico como el rock and roll. Al parecer, los años de desenfreno quedaron atrás y ahora prefiere quedarse en su habitación de hotel componiendo, en lugar de salir de juerga. Al menos eso es lo que cuenta en esta entrevista que sostuvo con “El Comercio” momentos antes de su apoteósico concierto en el Parque de la Exposición.

¿Crees que en el rock and roll ya está todo hecho? Siempre hay espacio para algo nuevo. Lo que pasa es que estamos un periodo raro, por muchas razones. Por ejemplo, la tecnología de hoy y el internet están diluyendo todo el espíritu que el rock and roll debería tener cuando es grabado y desarrollado. Además, toda la industria está perdiendo dinero por el internet.

EN VIDEO: entrevista con Slash. (Fuente: El Comercio)

¿La gente escucha cada vez menos rock? Todos están enfocados en el top 40, en los hits, y no hay interés en otro tipo de música. Creo que en lo que concierne al rock and roll, la gente no lo está haciendo con el corazón, como se solía hacer antes, pues todos están tratando de entender lo que la industria hace.

¿Nunca has pensado acomodarte como solista a lo que exige la industria? Yo solo hago lo que he hecho siempre, desde que empecé. Hay muchos grandes músicos, con grandes bandas, pero las compañías no les toman interés porque no les van a dar mucho dinero. Pero creo que esto empezará a cambiar.

EL ROCK VS. EL TOP 40

¿En qué tipo de cambio piensas? La gente empezará a enfermarse de solo tener la opción de las top 40 (un tipo de ránking) en la radio. Eventualmente muchas de estas nuevas y buenas bandas de rock and roll van a hacerse realidad, y empezarán a purificar todo.

¿Qué bandas nuevas te atraen? Hay una banda de Canadá, llamada Monster Truck, que creo que es genial. Otra es Scorpion Child, que suenan muy bien. Otra es Hillbilly Herald de Los Ángeles. Hay muchas buenas bandas, pero nunca las has escuchado porque no pueden obtener una exposición real.

¿Cómo ves el estado actual del heavy metal? El heavy metal está en uno de sus mejores periodos. Constantemente se puede escuchar muy buen material y a las bandas no les interesa para nada la industria. Eso me encanta.

AL ARMAR UN DISCO

El disco World on fire es algo extenso (17 canciones), ¿no es arriesgado para una industria musical como la actual? No nos importa el estándar de la industria de hoy. No hacemos algo que tenga que ver con el negocio de las grabaciones de hoy. Nosotros hacemos nuestras propias cosas. Sacamos singles, y si gustan bien, pero ya casi no hay radios de rock and roll como solían haberlas.

Además ahora la gente compra música por internet… Lo hace y no les importa cuántas canciones hay. Es decir, me gustaría intentar escribir menos canciones, pero escribimos y si nos gusta, lo ponemos en un disco.

Imagino que en los otros discos quedaron muchas canciones fuera… En mi primer disco solo, como en el primer disco de The Conspirators, teníamos la misma cantidad de canciones. Otras las pusimos a parte, pero no nos gustó hacer eso porque parecía que esas canciones extra no eran tan importantes como las otras. Esta vez dijimos “¡Al diablo!”, las pondremos todas.

Vienes trabajando discos y giras con el cantante Myles Kennedy desde el 2010, ¿planeas grabar un nuevo disco con él? Sí. Ya empezamos a escribir un nuevo álbum. Nosotros componemos durante la gira. Cuando acabamos con la temporada de conciertos, nos tomamos un pequeño descanso y vamos al estudio a trabajar.

¿Siempre compones durante las giras? Lo hago porque tengo música en la mente todo el tiempo. Creo que obtengo nuevas ideas porque estoy tocando siempre. Cuando estoy en gira, estoy en el escenario, o en mi cuarto del hotel componiendo.

¿El nuevo disco también será largo? No. Será diferente. El nuevo disco que estoy preparando tendrá algo de ocho o diez canciones. Será algo como la vieja escuela del rock and roll.