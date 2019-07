Slipknot en Lima: las canciones que no pueden faltar en el concierto | VIDEO

El regreso de Slipknot al Perú ha emocionado a los seguidores nacionales del metal. Este 23 de noviembre, el festival Vivo x el Rock 2019 tendrá como uno de sus grandes invitados a la banda estadounidense y, para no perdernos ningún detalle, adelantamos cuáles son los clásicos que no pueden faltar en el show.

1. "WAIT AND BLEED"

​Un recuerdo de los primeros años de Slipknot. "Wait and Bleed" fue el primer sencillo del grupo lanzado en 1999 y el que le dio a la banda su primera nominación a la Mejor Interpretación de Metal en los Grammy 2001.

2. "PSYCHOSOCIAL"

​Con casi 300 millones de reproducciones en YouTube, "Psychosocial" es una de las canciones más populares de Slipknot. Pertenece al álbum "All Hope Is Gone" (2008).

3. "DUALITY"

Es el primer single del tercer álbum de estudio "Vol. 3: The Subliminal Verses" (2004). Tal como indica su nombre, la canción habla de la dificultad de estar entre dos opciones y tomar la decisión de elegir una de ellas.

4. "BEFORE I FORGET"

​Perteneciente al mismo álbum que la anterior "Vol. 3: The Subliminal Verses" (2004), "Before I forget" es recordada por obtener el Premio Grammy a la Mejor Interpretación de Metal en el 2006, después de varias nominaciones frustradas.

5. "DEAD MEMORIES"

Es el quinto tema del álbum "All Hope Is Gone" (2008), ganador del Premio Kerrang! al Mejor Sencillo en el 2010. El videoclip de esta canción fue grabada en reversa.

De yapa...

6. "UNSAINTED"

​La producción más reciente de Slipknot. Lanzado en el 2019, "Unsainted" es parte del sexto álbum "We Are Not Your Kind" y fue presentado durante una emisión del programa "Jimmy Kimmel Live!".